Justiţia franceză a respins cererea de călătorie a fondatorului Telegram. Unde voia să ajungă Durov

Mansarda blocului de apartamente din Durlești care a fost mistuită de flăcări săptămâna trecută, a fost construită ilegal. Concluzia aparține comisiei create în cadrul Primăriei orașului, care a constatat că dezvoltatorul a primit autorizație de construcție a blocului fără mansardă. Mai mult, această construcție nu figurează nici în cadastrul bunurilor imobile.