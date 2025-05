Profesia de psiholog a fost reglementată de Parlament. Ce prevede proiectul

20:30

Uniunea Europeană pregătește o taxă de manipulare de 2 euro pentru fiecare colet sub 150 de euro provenit din afara spațiului comunitar, în special dinspre platformele chineze Temu și Shein, în încercarea de a tempera fluxul tot mai mare de produse ieftine și greu de controlat care ajung direct la consumatorii europeni, scrie adevărul.ro.