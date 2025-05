video | Sediul Preturii sectorului Centru, vandalizat. Cum arată instituția

20:00

Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți, 20 mai, că va contesta la Curtea Constituțională a României (CCR) rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai. Simion a pierdut scrutinul în fața candidatului independent Nicușor Dan. George Simion spune că sesizarea pe care o va depune la CCR va …