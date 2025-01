Autoritățile de la Chișinău pregătesc interdicții pentru companii aeriene din mai multe țări

12:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește operatorilor economici că, începând cu 7 martie 2024, aditivul alimentar E171, cunoscut sub numele de dioxid de titan, nu mai este autorizat pentru utilizare în produsele alimentare din Republica Moldova. Măsura are la bază avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, care a concluzionat …