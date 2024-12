ultima oră | CSE a adoptat noi reguli pentru a face față crizei energetice din Republica Moldova

08:20

Pe aplicația Telegram au apărut, de jumătate de an, câteva zeci de canale dedicate „comunităților locale”, care corespund denumirilor raioanelor și principalelor orașe din Republica Moldova. Acestea funcționează pe același calapod, iar deseori publică coordonat postări sau mesaje similare, critice la adresa autorităților și laudative la adresa unor politicieni din opoziție, în special a celor … The post Stop Fals: Activitate concertată pe Telegram. O rețea de canale dedicate „comunităților locale” răspândește narațiuni false rusești și îl promovează pe Șor first appeared on ZUGO. Articolul Stop Fals: Activitate concertată pe Telegram. O rețea de canale dedicate „comunităților locale” răspândește narațiuni false rusești și îl promovează pe Șor apare prima dată în ZUGO.