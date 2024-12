infografic | De unde va fi suplinit consumul de energie electrică al Republicii Moldova pentru ianuarie?

09:00

România va închide peste 30 de puncte de frontieră terestre începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu aderarea completă la spațiul Schengen, informează Ministerul Afacerilor Interne. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura vine în urma Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 12 decembrie 2024, care elimină controalele asupra persoanelor la frontierele terestre interne dintre România, Bulgaria …