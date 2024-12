Trei polițiști, condamnați pentru corupție. Ce pedeapsă riscă

12:20

Procuratura rusă cere condamnarea cu pedepse de peste cinci ani de închisoare a trei avocaţi – Vadim Kobzev, Igor Sergunin şi Aleksei Liptser – care l-au reprezentat pe fostul disident rus Aleksei Navalnîi, mort într-o colonie penitenciară în Arctica, în februarie. Cei trei sunt acuzați că au transmis scrisori şi informaţii asociaţilor acestuia, anunţă unul …