Restricții de circulație în PMAN timp de două zile

Marți, 24 decembrie, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de președintă a Republicii Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Republicii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale … The post video | Maia Sandu a fost învestită în funcție: „Putem fi mândri că am fost de partea bună a istoriei” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu a fost învestită în funcție: „Putem fi mândri că am fost de partea bună a istoriei” apare prima dată în ZUGO.