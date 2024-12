Anunțul Gazprom: Rusia lasă regiunea transnistreană fără gaze de la 1 ianuarie

08:50

Autoritățile din Albania au anunțat că TikTok va fi interzis timp de un an. Decizia vine în contextul în care un adolescent a fost ucis de un coleg de școală, transmite Euronews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura va intra în vigoare de la începutul anului viitor, conform anunțului premierului albanez Edi Rama. „Timp de un …