Cel puţin 60 de oameni au murit în Etiopia, după ce camionul cu care mergeau la o nuntă s-a prăbușit într-un râu

Guvernul Marcel Ciolacu a primit, luni, votul de încredere al Parlamentului, cu 240 de voturi favorabile. Au fost prezenți 450 de deputați și senatori. La vot, s-au înregistrat 383 de voturi valabil exprimate, din care 240 de voturi au fost „pentru" și 143 de voturi împotrivă.