R. Moldova va importa energie din Ucraina pentru orele de noapte

12:00

La final de an, locuitorii din Chișinău, Bălți și Comrat primesc o veste proastă: tarifele pentru căldură ar putea crește semnificativ. Potrivit solicitărilor înaintate către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prețul unei gigacalorii va fi majorat cu peste 40% pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica și CET-Nord. În Chișinău, locuitorii deserviți de Termoelectrica ar … The post ultima oră, doc | Urmează scumpiri majore la căldură în Chișinău, Bălți și Comrat first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră, doc | Urmează scumpiri majore la căldură în Chișinău, Bălți și Comrat apare prima dată în ZUGO.