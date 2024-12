Un bărbat din R. Moldova a cerut ajutorul Poliției Române pentru a-și găsi fiica dispărută fără urmă

09:10

În primele noulă luni ale acestui an, cele trei instituții financiare implicate în furtul miliardului (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) au încasat de trei ori și ceva mai puțini bani decât în aceeași perioadă din 2023, scrie mold-street.com. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în nouă luni …