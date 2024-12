Care va fi vremea în luna decembrie, conform prognozelor SHS

09:40

Întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online vor avea parte de mai multă echitate și transparență în activitatea lor. Cabinetul de miniștri a aprobat, miercuri, 27 noiembrie, un proiect de lege în acest sens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul aduce mai multe avantaje companiilor din țara noastră care vând servicii sau produse pe platformele …