Gazul se scumpește! Noile prețuri, aprobate de ANRE

Centrul Național Anticorupție informează că, până pe data de 22 noiembrie 2024, a aplicat amenzi în valoare de peste 7 milioane de lei pe marginea proceselor-verbale, recepționate de la Poliție în dosarele de corupere electorală. Potrivit CNA, este vorba despre amenzi de la 25 000 de lei până la 37