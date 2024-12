Rezultate oficiale alegeri parlamentare în România, după centralizarea a peste 99,34% dintre voturi

11:00

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță un nou ajutor pentru familiile cu copii cu dizabilități severe, accentuate și medii. De această dată, 11.415 de familii beneficiare din R. Moldova vor primi o plată unică în valoare de 3.300 de lei. Plata unică va fi oferită din oficiu, în mod proactiv. Ceea ce înseamnă că, părinții …