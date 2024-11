Un deputat din Găgăuzia, găsit vinovat de trafic de influență. Ce pedeapsă a primit

08:30

Codul Galben de schimbare bruscă a vremii a intrat în vigoare. Alerta este valabilă de joi, 21 noiembrie, până sâmbătă, 23 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, vremea se schimbă brusc, datorită unor fronturi atmosferice asociate ciclonului atlantic. Astfel, noaptea și dimineața temporar vor cădea precipitații sub formă de … The post Plouă și ninge în R. Moldova. Poliția face apel către șoferi first appeared on ZUGO. Articolul Plouă și ninge în R. Moldova. Poliția face apel către șoferi apare prima dată în ZUGO.