Mark Rutte afirmă că R. Moldova este pe „radarul” NATO și dă mână liberă României pentru decizii

08:40

Mai mulți judecători din cadrul Curților de Apel din Bălți, Cahul și Comrat au depus cereri de demisie, inclusiv 12 judecători din Curtea de Apel Bălți, dintre care doi sunt vicepreședinți interimari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, președinta interimară a Curții de Apel Cahul, Galina Vavrin, și un judecător de la Curtea de … The post Demisii în masă: 15 judecători ai Curților de Apel pleacă din funcții first appeared on ZUGO. Articolul Demisii în masă: 15 judecători ai Curților de Apel pleacă din funcții apare prima dată în ZUGO.