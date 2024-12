Noi tarife pentru gazele naturale intră în vigoare din 1 decembrie. Decizia ANRE, publicată în MO

10:20

Un rabin cu dublă cetățenie, moldovenească și israeliană, Zvi Kogan, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit mort în Emiratele Arabe Unite, într-un caz catalogat de autoritățile israeliene drept un „atac antisemit". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a condamnat incidentul, numindu-l „un atac terorist antisemit criminal".