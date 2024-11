Joi e ultima zi! Câte familii au solicitat compensații în acest sezon rece

10:40

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu precizări privind cazul de violență domestică în care o femeie a fost surprinsă agresându-și copilul de 1 an și 2 luni. Potrivit IGP, tatăl copilului a observat în repetate rânduri vânătăi pe corpul fetiței și a constatat o creștere a agresivității din partea mamei.