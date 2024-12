Ce țări vor rezista cel mai bine unui război nuclear și foametei globale care ar ucide peste 6 miliarde de oameni

08:50

În perioada 25-30 noiembrie 2024, la inițiativa Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, se desfășoară, pentru prima dată în Republica Moldova, Săptămâna națională de promovare a sănătății la locul de muncă, sub genericul „Sănătatea lucrătorilor – economie eficientă a statului". Evenimentul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a importanței unui mediu de lucru sănătos și …