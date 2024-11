Doar 8 din 23 de judecători ai Curților de Apel au acceptat să fie evaluați

12:00

Caz șocant! O mamă a fost filmată în timp ce își lovește violent fetița de doar un anișor. Poliția a fost sesizată chiar de tatăl copilului, care a observat vânătăi pe corpul acestuia, fapt ce l-a determinat să instaleze camere de supraveghere în locuință. Imaginile au fost postate pe rețele și demonstrează acțiunile violente ale …