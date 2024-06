Țările cu cei mai mulți fani la meciurile Euro 2024 din Germania: România se află în top 5

13:20

Un vameș și un transportator au fost plasați în izolator pentru 72 de ore. Aceștia au fost reținuți pe 26 iunie, după ce primul ar fi acceptat peste 10 mii de euro de la al doilea. Transportatorul ar fi intenționat să aducă în Moldova, prin contrabandă, un lot de marfă. Cazul a avut loc la […] The post AUDIO „Eu mai mult risc: lucru, mită, variante". Un vameș de la Sculeni, reținut în flagrant când ar fi primit €10 mii