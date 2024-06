„Cei care ne-au spus că iau aeroportul de la Șor umblă cu șmecherii legislative”. Năstase a sesizat Procuratura Generală

17:40

Politicianul Sergiu Mocanu a spus că Parlamentul caută o posibilitate prin care cetățenii să participe obligatoriu pe 20 octombrie atât la referendum cât și la alegerile prezidențiale, fără a omite un scrutin. El a mai declarat că s-ar pregăti doar o listă electorală în acest. Fie, a adăugat Mocanu, vor fi două buletine dar care vor […] The post Fals: Cetățenii vor fi obligați să participe atât la referendum, cât și la prezidențiale. De unde au pornit falsurile? appeared first on NewsMaker.