The New York Times îndeamnă Partidul Democrat din SUA să înainteze alt candidat la alegerile prezidențiale, în locul lui Biden

Regizorul-dramaturg din România David Schwartz, care s-a plâns pe „cenzură" la Chișinău, a anunțat că textul spectacolului „Invizibil", în jurul căruia s-a iscat un scandal, a fost publicat pe online. El a spus că a fost nevoit să publice scenariul, după ce a văzut reacția teatrului „Luceafărul" dar și a ministrului Culturii de la Chișinău. […]