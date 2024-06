Al 53-lea schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia: printre cei 100 de ucraineni eliberați se numără 10 civili

11:10

Moldovenii îi doresc drept vecini pe ruși, cuplurile necăsătorite, ucraineni, români inclusiv pe persoanele care nu vorbesc limba de stat. Nu-i doresc drept vecini pe persoanele dependente de droguri, alcoolici, persoanele LGBTQ+, persoanele care trăiesc cu HIV dar și persoanele care au fost deținute. Datele se regăsesc într-un studiu, realizat în perioada 25 martie-17 mai […]