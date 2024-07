Încă un ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat”: a fost eliberat de pedeapsă penală 

10:30

Oricare cetățean moldovean poate sesiza Parchetul European dacă are informații despre eventuale infracțiuni cu fonduri europene. Procurorii europeni au competențe de a se pronunța și în cazul țărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană, cum este și Moldova sau Ucraina. Precizările au fost făcute de șefa Parchetului European Laura Codruța Kovesi. Ea a venit […]