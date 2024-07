Creșe pentru localitățile din Moldova, până la sfârșitul anului: Guvernul a lansat un concurs

17:30

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul Partidului „Șansă", afiliat politicianului fugar Ilan Șor, împotriva deciziei instanței de apel care a dat dreptate Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) atunci când a anulat înregistrarea la alegerile locale din 2023 a candidaților formațiunii, scrie Ziarul de Gardă. Decizia a fost pronunțată pe 28 iunie. Magistrații […]