Adunarea OSCE, reunită la București, a recunoscut acțiunile Rusiei în Ucraina drept „genocid”

16:00

Mircea Catîrău a venit în locul lui Alexandr Berlinschii la Comisia Electorală Centrală (CEC), în funcția de membru. Pe 27 iunie, 60 de parlamentari au susținut candidatura lui Catîrău. El a fost propus în această funcție de fracțiunea Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS). Mircea Catîrău a fost desemnat de Parlament în funcția […] The post „Nu am făcut parte din niciun partid politic”. Mircea Catîrău este noul membru al CEC appeared first on NewsMaker.