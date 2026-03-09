CONTRASENS | Igor Munteanu: Misterul tragediei de la Hâncești, războiul din Golf și scumpirile care bat la ușă

16:50

Educatoarea din Hâncești, Ludmila Vartic, care a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul al 11-lea al unui bloc din Capitală, a lăsat un bilet de adio. Acesr detaliu a fost dezvăluit de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, care subliniază că în acest caz, autoritățile sunt încă în așteptarea rezultatelor expertizei medico-legale. […] Articolul Detalii în cazul decesului Ludmilei Vartic, care s-a aruncat în gol de la etaj. Victima a lăsat un bilet de adio, anunță șefa de la MAI apare prima dată în ZIUA.md.