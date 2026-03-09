Defecțiuni tehnice la frontiera moldo-ucraineană: activitatea unor posturi vamale, temporar sistată

20:40

În ajun de 8 martie, în Parcul Catedralei din Chișinău, un buchet de flori a devenit simbolul unei realități mai puțin vizibile.Trecătorii au primit buchete gratuite, care păreau obișnuite la prima vedere, însă fiecare ascundea o "greutate": un mic săculeț cu pietricele, pe care erau scrise rolurile și responsabilitățile pe care femeile le duc zilnic: de la muncă și îngrijirea copiilor, până la sarcinile casnice.