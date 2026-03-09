Acuzații grave la adresa vicepreședintelui raionului Hâncești: Rezultatul unui abuz continuu

22:10

Bănci noi, rechizite și sute de cărți au ajuns la elevii din două școli din Republica Moldova. Donația a fost făcută de frații Marin și Dan Vidrașcu, fondatorii uneia dintre cele mai mari edituri din România, cu rădăcini la Chișinău. Prin acest gest, ei au ales să sprijine școlile în care au predat bunicii lor, oferindu-le elevilor condiții mai bune de studiu și acces la lectură.