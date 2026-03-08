Eveniment artistic de excepție: Mircea Cantor aduce arta românească la Chișinău
TVR Moldova, 8 martie 2026 21:40
În anul dedicat celebrării celor 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, la Chişinău este prezentată lucrarea "Take the world into the world" a artistului plastic român, Mircea Cantor. Evenimentul are loc în cadrul programului "Luna Sculptorilor Români", o premieră pentru Republica Moldova. Lucrarea poate fi văzută în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei până la data de 19 martie.
21:40
21:10
8 martie vine cu flori, dar şi cu o mică rivalitate. Deşi sunt vedetele acestei sărbători de ani de zile, lalelele au avut astăzi o concurenţă serioasă. Trandafirii, crizantemele şi alte buchete colorate încearcă să le fure din popularitate. Chiar şi aşa, simbolul primăverii rămâne greu de detronat, iar la florării s-a dus o adevărată competiţie a buchetelor.
20:30
Stop violenței și discriminării! Mesajul tranșant transmis autorităților în cadrul Marșului Feminist # TVR Moldova
Ziua Internațională a Femeii a fost marcată, la Chișinău, printr-un marș feminist. Zeci de femei și bărbați au participat la o acțiune împotriva violenței, discriminării și inegalității de gen. Cu pancarte și megafoane, participanții au scandat pe străzile Chișinăului "Vrem justiție pentru toate" și "Statul tace, femeile mor".
18:00
Armata israeliană a lansat pe 7 martie o nouă serie de atacuri vizând infrastructura energetică din Iran, lovind depozite petroliere din provinciile Teheran și Alborz. Potrivit forțelor armate israeliene, operațiunea a fost motivată de faptul că aceste facilități furnizează materie primă pentru nevoile militare ale Teheranului.
17:20
Tragedie în familia unui ales din Hîncești: O moarte violentă și acuzații de abuz continuu # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova investighează circumstanțele morții Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, după ce aceasta a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. În timp ce autoritățile examinează ipoteza unui suicid, reprezentanții societății civile acuză că tragedia a fost provocată de ani de abuz fizic și psihologic în familie.
17:10
Majoritatea dulciurilor din comerț conțin cantități ridicate de zahăr, conservanți și ulei de palmier, ingrediente care nu aduc beneficii reale organismului. Pentru cei care își doresc o opțiune mai sănătoasă, biluțele energizante din prune uscate și nuci reprezintă o alternativă simplă, fără zahăr adăugat, potrivită pentru întreaga familie și capabilă să ofere energie naturală.
16:10
Ambasada Statelor Unite la Oslo a fost vizată de o explozie în noaptea de sâmbătă spre duminică, incident soldat fără victime, dar cu pagube materiale minore la intrarea în secția consulară. Autoritățile norvegiene au demarat o amplă operațiune de căutare a suspecților și investighează evenimentul luând în calcul inclusiv ipoteza unui act terorist, transmite tvrinfo.ro cu referire la AFP.
15:20
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante.
14:10
Încheierea alăptării: Ghidul complet pentru o tranziție blândă de la specialista Olga Gutium # TVR Moldova
Încetarea alăptării este o etapă importantă în viața mamei și a copilului, de aceea e nevoie de o informare corectă, pentru a face tranziția mai ușoară la un alt regim de alimentație. Când este momentul potrivit pentru acest pas și cum trebuie făcut fără riscuri pentru sănătatea micuțului și a mamei, aflăm de la Olga Gutium, expertă în alăptare.
13:50
Cine conduce Iranul? Consiliul a ales noul lider suprem, dar amână anunțarea oficială a numelui # TVR Moldova
Consiliul de Experți de la Teheran a desemnat un nou lider suprem al Iranului, însă identitatea acestuia nu a fost deocamdată dezvăluită. Informația a fost transmisă duminică, 8 martie, de agenția iraniană de presă Mehr, care a citat mai mulți membri ai consiliului.
13:00
Creștere istorică de 20% a investițiilor în Moldova. Efectele aderării la SEPA și planurile BNM # TVR Moldova
Republica Moldova a înregistrat în 2025 o creștere istorică a investițiilor, de peste 20%, stimulată de integrarea în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și de creșterea încrederii în sectorul bancar. Totodată, autoritățile de la Chișinău vor implementa un nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în premieră fără componentă de finanțare, axat pe protecție și sprijinirea reformelor, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat AGERPRES.
11:50
Muzeul de Istorie și Etnografie din or. Leova a fost fondat în 1973, în incinta Bisericii "Sf. Paraschiva". Ulterior, a fost transferat într-o altă clădire, ce datează din sec. al XIX-lea, unde și-a făcut studiile renumita soprană, Maria Bieșu.
11:40
Israelul atacă depozitele de petrol din Teheran. SUA exclud negocierile cu regimul iranian # TVR Moldova
Forțele armate israeliene au lansat o serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii petroliere din Teheran, marcând o nouă etapă a conflictului. În timp ce Israelul și Statele Unite consideră că actualul regim iranian a fost decimat, Gardienii Revoluției de la Teheran susțin că au capacitatea de a menține un ritm intens de război pe termen lung, relatează tvrinfo.ro.
11:00
Reprezentarea femeilor în Parlamentul Republicii Moldova se menține la un nivel istoric, cu 40 de deputate în actuala legislatură, arată datele oficiale. În același timp, aparatul administrativ al instituției este format majoritar din femei, acestea reprezentând peste 77% din totalul funcționarilor publici din cadrul Secretariatului, scrie zdg.md.
10:00
Mesajele conducerii de 8 Martie: Femeile sunt forța care ține Republica Moldova în mișcare # TVR Moldova
De Ziua Internațională a Femeii, înalții oficiali ai Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare, subliniind contribuția esențială a femeilor la dezvoltarea societății. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și conducerea Parlamentului au evidențiat curajul, dedicarea, dar și necesitatea asigurării egalității de șanse pentru toate femeile și fetele din țară.
09:10
Echipa TVR Moldova transmite astăzi, 8 martie, urări de bine, sănătate și împlinire tuturor femeilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Această dată reprezintă un prilej de a onora contribuția esențială a femeilor în societate, dar și un moment de reflecție asupra istoriei luptei pentru drepturi egale și emancipare la nivel global.
08:10
În satul Zaim, din Căușeni, muzica de fanfară răsună de zeci de ani și adună oameni talentați, de toate vârstele. Ansamblul "Valentin Luchianov" e despre prietenie, dedicare și dragoste pentru muzică. Ce îi ține pe instrumentiștii din colectiv atât de uniți, aflăm din reportajul realizat de jurnalista TVR MOLDOVA Svetlana Naforniță.
21:40
Victor Negrescu: Negocierile de aderare a Moldovei la UE avansează tehnic, dar sunt blocate politic # TVR Moldova
Republica Moldova avansează tehnic în procesul de aderare, însă deschiderea politică rămâne blocată în Consiliu, ca urmare a opoziției Ungariei privind dosarul Ucraina, blocaj care afectează implicit și Republica Moldova. În paralel, urmează adoptarea unei noi tranșe din Planul de creștere al UE, iar reformele sunt atent monitorizate la Bruxelles. Despre stadiul real al procesului și rolul Parlamentului European discutăm cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
21:10
Forfotă în magazine înainte de 8 Martie: cadourile pentru femei se cumpără pe bandă rulantă # TVR Moldova
E forfotă în centrele comerciale şi florării, în ajun de 8 Martie. Cu buchete de flori, parfumuri, bijuterii şi dulciuri, domnii vor să-şi surprindă cât mai plăcut femeile iubitele. E o perioadă bună şi pentru comercianţi, care în aceste zile îşi cresc profiturile.
20:40
Buchete cu pietre, oferite în centrul Chișinăului pentru a evidenția munca invizibilă a femeilor # TVR Moldova
În ajun de 8 martie, în Parcul Catedralei din Chișinău, un buchet de flori a devenit simbolul unei realități mai puțin vizibile.Trecătorii au primit buchete gratuite, care păreau obișnuite la prima vedere, însă fiecare ascundea o "greutate": un mic săculeț cu pietricele, pe care erau scrise rolurile și responsabilitățile pe care femeile le duc zilnic: de la muncă și îngrijirea copiilor, până la sarcinile casnice.
20:10
Programul „Casa Verde” se extinde: O mie de locuințe vor primi finanțare pentru renovarea energetică # TVR Moldova
Programul guvernamental "Casa Verde" se extinde. Aproximativ o mie de persoane vor putea obţine finanţare pentru renovarea energetică a locuinţelor. Între timp, cei care au beneficiat anterior de granturi se bucură de avantajele pe care le oferă energia verde.
19:30
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanţii le au la proba practică pentru categoria B, care e şi cea mai solicitată.
19:10
În anul 2011, localitatea Júzcar, situată în regiunea Andaluzia, din Spania, a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Inițial, trebuia să fie vopsită în albastru doar temporar pentru lansarea filmului "Ștrumfii", ca parte a unei campanii publicitare internaționale. Dar, ceea ce era o inițiativă de câteva luni a schimbat pentru totdeauna destinul satului.
18:10
Guvernul îndeamnă persoanele fizice plătitoare de impozite să redirecționeze 2% din suma impozitului pe venit obținut în anul precedent către organizații necomerciale non-profit, precum asociații obștești, fundații sau instituții private.
17:10
Vă invităm într-un oraș care nu se descoperă doar cu ochii, ci și prin aromele sale inconfundabile. Un oraș unde pe fiecare stradă miroase a pâine caldă, condimente și cafea proaspăt măcinată. Mergem în Istanbul – locul unde turismul devine o adevărată experiență gastronomică.
16:10
Președinta Maia Sandu a condamnat noile atacuri lansate de Federația Rusă asupra Ucraina, afirmând că loviturile asupra orașelor și infrastructurii civile reprezintă crime de război.
15:10
Președintele Iranului își cere scuze statelor vecine după atacurile cu drone și rachete # TVR Moldova
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel.
14:10
MAE monitorizează situația din Orientul Mijlociu: nu sunt victime printre cetățenii R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că urmărește în regim permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale țării din regiune. Potrivit autorităților, la această oră nu sunt raportate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele monitorizate.
13:10
Procuratura Anticorupție dezminte: Judecătoarea Lilia Lupașco nu figurează în niciun dosar penal # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție (PA) afirmă că judecătoarea Lilia Lupașco nu figurează cu nicio calitate procesuală în vreun dosar penal instrumentat de instituție. Precizarea a fost făcută la solicitarea TVR Moldova, după apariția în spațiul public a unor informații privind existența unui dosar penal pe numele magistratei.
12:10
Razii în transportul de pasageri: Autăritățile au aplicat peste 100 de amenzi în doar 10 zile # TVR Moldova
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat, în perioada 26 februarie – 5 martie 2026, acțiuni ample de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Verificările au fost inițiate în urma mai multor petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au reclamat încălcări ale legislației de către unii operatori de transport rutier și conducători auto.
11:10
Mărțișoare confecționate cu dor la Barcelona: basarabenii păstrează tradițiile departe de casă # TVR Moldova
Obiceiurile noastre sunt păstrate cu drag de comunitatea de basarabeni din Barcelona, Spania. La început de primăvară, aceștia au organizat un atelier pentru confecționarea mărțișoarelor. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de reporterul Ion Railea, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
10:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Egor Vîrlan, consilier local în cadrul Consiliului local Dănceni, raionul Ialoveni, după ce au fost semnalate posibile discrepanțe între veniturile declarate și bunurile achiziționate în ultimii ani.
09:10
Energia electrică ar putea costa mai puțin pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 martie, proiecte de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru energia electrică, documentele fiind supuse consultărilor publice.
22:10
Bănci noi, rechizite și sute de cărți au ajuns la elevii din două școli din Republica Moldova. Donația a fost făcută de frații Marin și Dan Vidrașcu, fondatorii uneia dintre cele mai mari edituri din România, cu rădăcini la Chișinău. Prin acest gest, ei au ales să sprijine școlile în care au predat bunicii lor, oferindu-le elevilor condiții mai bune de studiu și acces la lectură.
21:40
Peste 300 de tineri s-au înregistrat anul acesta la cea de-a treia ediţie a STEAM Challenge, o competiţie naţională care reuneşte elevi şi profesori din Republica Moldova. Programul îşi propune să implice participanţii în activităţi interdisciplinare, care stimulează gândirea critică, creativitatea şi colaborarea. Echipele şi-au prezentat astăzi soluţiile inovatoare în faţa unui juriu de specialitate.
21:10
Piaţa florilor din Republica Moldova intră în cea mai … înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vânzările cresc şi de patru ori. De aceea, în sere se munceşte la foc continuu.
20:40
Victor Negrescu: Reformele trebuie implementate integral pentru aderarea R. Moldova la UE # TVR Moldova
Sută la sută implementare pentru sută la sută aderare. Este avertismentul vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, privind ritmul reformelor din Republica Moldova. Într-un interviu pentru TVR Moldova, oficialul european spune că relația cu Bruxellesul se bazează pe credibilitate, iar promisiunile de reformă trebuie urmate de rezultate concrete.
20:20
Cu prilejul aniversării a 31 de ani de activitate, o editură din Chișinău a organizat "Noaptea Cărților Deschise". Vizitatorii au putut cumpăra volume la jumătate de preț și au avut ocazia să răsfoiască cele mai noi apariții editoriale.
20:10
La sfârșitul săptămânii intră în vigoare noile prețuri la carburanți. Cetătenii sunt convinși că majorările le vor afecta serios bugetul zilnic pentru transport, dar și pentru alte produse. Nemulțumiți sunt și fermierii care se tem că scumpirile la carburanți le-ar putea crește prea mult cheltuielile pentru lucrările de primăvară. Autoritățile susțin că pregătesc un mecanism de compensare a motorinei pentru agricultori.
18:50
Astăzi a avut loc prima şedinţă a Comisiei parlamentare care monitorizează realizarea politicii de reintegrare. La discuții au participat viceprim-ministrul Valeriu Chiveri şi co-președintele Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Sergiu Golovaci. Printre problemele discutate a fost accesul jurnaliştilor pe malul stâng.
18:40
Tenismena născută la Chișinău, Cristina Bucșa, victorie clară în debutul la Indian Wells # TVR Moldova
După triumful de la Merida, Cristina Bucșa a pășit cu dreptul și pe tabloul principal de la Indian Wells, supranumit "al cincilea Grand Slam al anului". Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a impus fără drept de apel în runda inaugurală a turneului din Statele Unite.
18:20
Cinci organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea față de modul în care a fost modificată procedură de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor (vetting). În urma modificării legislației, fostul șef al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, a fost numit, vineri, în Comisia pentru evaluarea externă a procurorilor.
18:10
Înotătorii din Republica Moldova au revenit din vacanță. Aproape 300 de sportivi, de diferite vârste, concurează, în aceste zile, la turneul național, organizat la "Chișinău Arena". Tinerii și seniorii luptă pentru a ajunge în lotul țării, iar juniori au șansa să obțină și calificarea la Campionatul European.
18:00
Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # TVR Moldova
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort.
17:40
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.
17:20
FISC-ul îndeamnă comercianții și cumpărătorii să respecte legislația fiscală în perioada 8 Martie # TVR Moldova
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual la 8 martie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să respecte legislația fiscală și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție.
17:10
Victor și Dumitrița Pleșca sunt o familie de avocați, stabilită în Barcelona, de mai bine de 10 ani. Au studiat dreptul în Spania, iar acum se bucură de o carieră de succes.
16:40
Fraude matrimoniale: Recrutori de „iubiți falși” din Chișinău, reținuți de oamenii legii # TVR Moldova
Oamenii legii au destructurat un alt centru de apel specializat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale.
16:40
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. Documentul stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în portul privat, precum și pentru investitorul general, ICS Danube Logistics SRL, proprietate a Portului Constanța. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă a celor 120 de hectare de la 99 de ani la 49.
16:10
Ambliopia este o problemă de vedere, ce apare în copilărie și se caracterizează prin scăderea acuității vizuale la unul sau la ambii ochi.
