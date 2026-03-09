„Nu a permis nimănui să intre în viaţa ei privată”. Mărturii despre Ludmila Vartic

11:40

Forțele armate israeliene au lansat o serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii petroliere din Teheran, marcând o nouă etapă a conflictului. În timp ce Israelul și Statele Unite consideră că actualul regim iranian a fost decimat, Gardienii Revoluției de la Teheran susțin că au capacitatea de a menține un ritm intens de război pe termen lung, relatează tvrinfo.ro.