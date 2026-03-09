„Nu a permis nimănui să intre în viaţa ei privată”. Mărturii despre Ludmila Vartic
TVR Moldova, 9 martie 2026 18:10
Tragedia decesului Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Hâncești, Dumitru Vartic, a șocat opinia publică după ce au apărut informatii neoficiale despre presupuse abuzuri în familie ce au dus în cele din urmă la suicid.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
18:20
Topul celor mai sigure țări pentru femei în 2026. Pe ce loc se situează Republica Moldova? # TVR Moldova
În noul indice global „Women, Peace and Security” (WPS) 2025–2026, Republica Moldova a urcat 17 poziții, până pe locul 36. În același timp, România ocupă locul 43. Egalitatea de gen și siguranța femeilor rămân însă probleme acute în multe state, chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat unele îmbunătățiri.
Acum 30 minute
18:10
Tragedia decesului Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Hâncești, Dumitru Vartic, a șocat opinia publică după ce au apărut informatii neoficiale despre presupuse abuzuri în familie ce au dus în cele din urmă la suicid.
Acum o oră
17:40
Cernăuțeanu anunță două procese-penale în cazul soției vicepreședintelui raionului Hâncești # TVR Moldova
Oamenii legii au deschis două procese penale pentru a stabili toate circumstanțele cazului tragic legat de decesul Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui raionului Hâncești, care a stârnit numeroase reacții și speculații în spațiul public. Despre acest lucru a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
17:40
Dumitru Vartic nu poate fi demis pe moment din funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești # TVR Moldova
Vicepreședintele Consiliului raional Hâncești, Dumitru Vartic, nu poate fi deocamdată demis din funcție. Președinta Consiliului raional Hâncești, Nicoleta Moroșanu, a declarat pentru TVR MOLDOVA că Vartic se află în concediu în perioada 2–23 martie, iar procedurile administrative nu pot fi inițiate până la revenirea sa la muncă.
17:30
Ministerul finlandez al Apărării a anunţat luni crearea în timpul apropiat a unei unităţi de control şi comandă a NATO în oraşul Riihimäki (la aproximativ 70 de kilometri nord de Helsinki) în scopul consolidării capacităţilor de apărare ale Finlandei, scrie TVRinfo.
Acum 2 ore
17:10
Lucrările semnate de artiste ies în evidență prin lumină, grație și culoare. De curând, o expoziție semnată de 8 artiste contemporane a fost prezentată la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”. Sub genericul „Grație și lumină”, lucrările au fost realizate de membrele grupului "ELE +".
17:10
„Sunt foarte fericit”. Hebel, după numirea cu scandal în comisia de evaluare a procurorilor # TVR Moldova
Herman von Hebel se declară „mulțumit”, într-un interviu pentru Europa Lliberă, că a fost votat de Parlament. El a spus că va face tot posibilul să își onoreze încrederea acordată, dar, în același timp, este conștient de criticile apărute în perioada în care a exercitat funcția de șef al Comisiei Pre-Vetting.
17:00
Zelenski: Ucraina ajută la protejarea bazelor SUA din Iordania cu drone interceptoare și experți # TVR Moldova
Ucraina a desfășurat drone interceptoare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare ale Statelor Unite din Iordania, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației New York Times, publicat pe 9 martie, scrie KyivIndependent.
16:40
Finlanda anunță crearea unei unități NATO la Riihimäki pentru a-și consolida capacitățile de apărare # TVR Moldova
Ministerul finlandez al Apărării a anunţat luni crearea în timpul apropiat a unei unităţi de control şi comandă a NATO în oraşul Riihimäki (la aproximativ 70 de kilometri nord de Helsinki) în scopul consolidării capacităţilor de apărare ale Finlandei, scrie TVRinfo.
16:30
Defecțiuni tehnice la frontiera moldo-ucraineană: activitatea unor posturi vamale, temporar sistată # TVR Moldova
Conform informațiilor recepționate de la autoritățile de control la frontieră din Ucraina, în toate posturile vamale de pe teritoriul Ucrainei au fost înregistrate defecțiuni tehnice la sistemele informaționale, fapt ce a determinat sistarea temporară a activității până la remedierea situației, informează Serviciul Vamal.
Acum 4 ore
16:10
Din anul 2028, în Republica Moldova ar putea fi deschise primele centre de colectare pentru textilele uzate. Hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi reutilizate sau transformate în produse noi. Deșeurile care nu pot fi reciclate vor fi valorificate în energie verde.
16:00
Misail-Nichitin anunță expertiză suplimentară în cazul soției vicepreședintelui raionului Hâncești # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat presei că investigația în cazul Ludmilei Vartic nu se va limita doar la expertiza medico-legală efectuată anterior. Oficiala a spus că ar putea fi analizate și alte metode suplimentare de expertiză dacă acestea vor fi considerate necesare pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.
15:50
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), organizează concertul „Mi-am pus mărțișor în păr”, susținut de artista Cristina Scarlat, un eveniment dedicat valorificării culturii și dentității românești prin muzică.
15:40
Discurs al Maiei Sandu în Parlamentul de la Vilnius, la 36 de ani de la independența Lituaniei # TVR Moldova
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va ține, miercuri, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
15:30
Vicepreședintele raionului Hâncești, Dumitru Vartic, a fost dat afară din PAS după decesul soției # TVR Moldova
Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, Ludmila Vartic, a fost exclus din partid în urma unei decizii adoptate pe 9 martie 2026 în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, potrivit Organizației Teritoriale PAS Hâncești.
15:10
Ion Ceban își numește doi activiști MAN în calitate de viceprimari la educație și finanțe # TVR Moldova
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău prin dispoziția primarului Ion Ceban. Asta deși au trecut aproape patru luni de când candidaturile celor doi nu au întrunit voturile necesare în Consiliul Municipal. Primarul Ion Ceban a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru această decizie.
14:40
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns la Chișinău la bordul unei curse din Dubai # TVR Moldova
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns în amiaza zilei de duminică, 8 martie, la Chișinău, la bordul unei curse aeriene din Dubai.
Acum 6 ore
14:20
Poliția de frontieră anunșă că a depistat în Aeroportul Internațional Chișinău trei colete cu anabolizante, în total 35 de fiole, care urmau să ajungă Azerbaidjan.
13:10
La Dondușeni, un bărbat a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că și-a ucis soția # TVR Moldova
Un bărbat a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce în septembrie 2025 şi-a ucis soţia. Crima s-a produs pe o stradă din Târnova, raionul Donduşeni.
13:10
Vasile Costiuc a fost amendat pentru viteză excesivă: „Am făcut-o ca să apar iar în presă” # TVR Moldova
Deputatul și liderul partidului "Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a fost amendat că a condus cu viteză excesivă, fără revizie tehnică şi asigurare obligatorie.
12:50
Motorina standard se scumpește, de mâine, cu 72 de bani şi ajunge la 23,59 lei pe litru. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește, şi ea, cu 28 de bani pe litru, preţul ajungând la 24,82 lei.
12:50
Un bărbat a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că și-a ucis soția la Dondușeni # TVR Moldova
Un bărbat a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce în septembrie 2025 şi-a ucis soţia. Crima s-a produs pe o stradă din Târnova, raionul Donduşeni.
12:30
Un activist al fostului Partid „Șor”, vicepreședinte al organizației teritoriale din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, Fiodor Grapin, responsabil de coordonarea acțiunilor formațiunii în suburbiile capitalei în perioada protestelor din toamna lui 2022, a fost condamnat, pe 6 martie, de Judecătoria Chișinău la patru ani de închisoare. Condamnatul a fugit și a fost anunțat în căutare.
Acum 8 ore
11:40
Reținere pe Aeroportul Chișinău: al cincilea suspect în dosarul mitei de 40.000 de euro # TVR Moldova
O persoană a fost reținută luni dimineață în Aeroportul Internațional Chișinău în calitate de complice într-un dosar de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse în flagrant, săptămâna trecută, în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro pentru o decizie faborabilă într-un caz judiciar, transmiste Centrul Național Anticorupție.
11:20
Pe 20 martie, la Artcor, Curly își lansează oficial albumul „Curly’s Little Toolbox” într-un eveniment care marchează și primul ei concert. Este seara în care piesele adunate din experiențe personale își găsesc locul firesc: în fața oamenilor, live, într-o poveste spusă direct.
11:00
/VIDEO/ A vrut să se arunce de la etajul 8, dar a supraviețuit cu o fractură de mandibulă # TVR Moldova
Un tânăr de 18 ani a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuințe din Durlești, municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:50
Șefa Agenției Naționale de Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, Viorica Țîmbalari, a confirmat că în cazul femeii de la Hâncești, care s-ar fi sinucis în urma unor presupuse abuzuri din partea soțului ei, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, nu au fost înregistrate plângeri la instituțiile statului.
Acum 12 ore
10:10
„Inacceptabil”. Reacția lui Krasnoselski la anularea facilităților fiscale pentru Transnistria # TVR Moldova
Așa-zisul președinte de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a calificat intenția Parlamentului Republicii Moldova de a anula facilitățile fiscale pentru regiunea transnistreană drept „o amenințare directă la adresa bunăstării și vieții oamenilor, ceea ce este complet inacceptabil”.
09:20
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din India a fost reținut la granița Republicii Moldova # TVR Moldova
Cel mai căutat gangster din statul indian Punjab, Amritpal Singh, alias Amrit Dalam, a fost reținut la granița cu Republica Moldova în timp ce încerca să treacă în Ucraina. Potrivit autorităților indiene, acesta era urmărit de poliția din Punjab și de agențiile centrale, informează Hindustan Times.
09:10
Născut pe 8 septembrie 1969, în orașul sfânt Mashhad (est), Mojtaba Khamenei este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem - ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii în fruntea statului - și a fost singurul care deținea o poziție publică, deși nu avea o funcție oficială.
08:40
În orașul Harkov, din estul Ucrainei, elevii merg în școli improvizate în spații subterane încă din anul 2024. Este o modalitate de protecție eficientă împotriva atacurilor cu drone și rachete pe care rușii le lansează zilnic asupra orașului.
08:00
Piața petrolului a luat foc la propriu și la figurat. Prețul țițeiului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina, transmite TVRInfo.ro.
07:40
Acuzații grave la adresa vicepreședintelui raionului Hâncești: Rezultatul unui abuz continuu # TVR Moldova
În ziua când ar trebui să sărbătorim drepturile femeilor, societatea este zguduită de o tragedie greu de descris. Astăzi s-a aflat despre moartea Ludmilei Vartic, fostă educatoare, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Ludmila s-ar fi sinucis zilele trecute.
Acum 24 ore
21:40
În anul dedicat celebrării celor 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, la Chişinău este prezentată lucrarea "Take the world into the world" a artistului plastic român, Mircea Cantor. Evenimentul are loc în cadrul programului "Luna Sculptorilor Români", o premieră pentru Republica Moldova. Lucrarea poate fi văzută în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei până la data de 19 martie.
21:10
8 martie vine cu flori, dar şi cu o mică rivalitate. Deşi sunt vedetele acestei sărbători de ani de zile, lalelele au avut astăzi o concurenţă serioasă. Trandafirii, crizantemele şi alte buchete colorate încearcă să le fure din popularitate. Chiar şi aşa, simbolul primăverii rămâne greu de detronat, iar la florării s-a dus o adevărată competiţie a buchetelor.
20:30
Stop violenței și discriminării! Mesajul tranșant transmis autorităților în cadrul Marșului Feminist # TVR Moldova
Ziua Internațională a Femeii a fost marcată, la Chișinău, printr-un marș feminist. Zeci de femei și bărbați au participat la o acțiune împotriva violenței, discriminării și inegalității de gen. Cu pancarte și megafoane, participanții au scandat pe străzile Chișinăului "Vrem justiție pentru toate" și "Statul tace, femeile mor".
Ieri
18:00
Armata israeliană a lansat pe 7 martie o nouă serie de atacuri vizând infrastructura energetică din Iran, lovind depozite petroliere din provinciile Teheran și Alborz. Potrivit forțelor armate israeliene, operațiunea a fost motivată de faptul că aceste facilități furnizează materie primă pentru nevoile militare ale Teheranului.
17:20
Tragedie în familia unui ales din Hîncești: O moarte violentă și acuzații de abuz continuu # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova investighează circumstanțele morții Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, după ce aceasta a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. În timp ce autoritățile examinează ipoteza unui suicid, reprezentanții societății civile acuză că tragedia a fost provocată de ani de abuz fizic și psihologic în familie.
17:10
Majoritatea dulciurilor din comerț conțin cantități ridicate de zahăr, conservanți și ulei de palmier, ingrediente care nu aduc beneficii reale organismului. Pentru cei care își doresc o opțiune mai sănătoasă, biluțele energizante din prune uscate și nuci reprezintă o alternativă simplă, fără zahăr adăugat, potrivită pentru întreaga familie și capabilă să ofere energie naturală.
16:10
Ambasada Statelor Unite la Oslo a fost vizată de o explozie în noaptea de sâmbătă spre duminică, incident soldat fără victime, dar cu pagube materiale minore la intrarea în secția consulară. Autoritățile norvegiene au demarat o amplă operațiune de căutare a suspecților și investighează evenimentul luând în calcul inclusiv ipoteza unui act terorist, transmite tvrinfo.ro cu referire la AFP.
15:20
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante.
14:10
Încheierea alăptării: Ghidul complet pentru o tranziție blândă de la specialista Olga Gutium # TVR Moldova
Încetarea alăptării este o etapă importantă în viața mamei și a copilului, de aceea e nevoie de o informare corectă, pentru a face tranziția mai ușoară la un alt regim de alimentație. Când este momentul potrivit pentru acest pas și cum trebuie făcut fără riscuri pentru sănătatea micuțului și a mamei, aflăm de la Olga Gutium, expertă în alăptare.
13:50
Cine conduce Iranul? Consiliul a ales noul lider suprem, dar amână anunțarea oficială a numelui # TVR Moldova
Consiliul de Experți de la Teheran a desemnat un nou lider suprem al Iranului, însă identitatea acestuia nu a fost deocamdată dezvăluită. Informația a fost transmisă duminică, 8 martie, de agenția iraniană de presă Mehr, care a citat mai mulți membri ai consiliului.
13:00
Creștere istorică de 20% a investițiilor în Moldova. Efectele aderării la SEPA și planurile BNM # TVR Moldova
Republica Moldova a înregistrat în 2025 o creștere istorică a investițiilor, de peste 20%, stimulată de integrarea în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și de creșterea încrederii în sectorul bancar. Totodată, autoritățile de la Chișinău vor implementa un nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în premieră fără componentă de finanțare, axat pe protecție și sprijinirea reformelor, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat AGERPRES.
11:50
Muzeul de Istorie și Etnografie din or. Leova a fost fondat în 1973, în incinta Bisericii "Sf. Paraschiva". Ulterior, a fost transferat într-o altă clădire, ce datează din sec. al XIX-lea, unde și-a făcut studiile renumita soprană, Maria Bieșu.
11:40
Israelul atacă depozitele de petrol din Teheran. SUA exclud negocierile cu regimul iranian # TVR Moldova
Forțele armate israeliene au lansat o serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii petroliere din Teheran, marcând o nouă etapă a conflictului. În timp ce Israelul și Statele Unite consideră că actualul regim iranian a fost decimat, Gardienii Revoluției de la Teheran susțin că au capacitatea de a menține un ritm intens de război pe termen lung, relatează tvrinfo.ro.
11:00
Reprezentarea femeilor în Parlamentul Republicii Moldova se menține la un nivel istoric, cu 40 de deputate în actuala legislatură, arată datele oficiale. În același timp, aparatul administrativ al instituției este format majoritar din femei, acestea reprezentând peste 77% din totalul funcționarilor publici din cadrul Secretariatului, scrie zdg.md.
10:00
Mesajele conducerii de 8 Martie: Femeile sunt forța care ține Republica Moldova în mișcare # TVR Moldova
De Ziua Internațională a Femeii, înalții oficiali ai Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare, subliniind contribuția esențială a femeilor la dezvoltarea societății. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și conducerea Parlamentului au evidențiat curajul, dedicarea, dar și necesitatea asigurării egalității de șanse pentru toate femeile și fetele din țară.
09:10
Echipa TVR Moldova transmite astăzi, 8 martie, urări de bine, sănătate și împlinire tuturor femeilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Această dată reprezintă un prilej de a onora contribuția esențială a femeilor în societate, dar și un moment de reflecție asupra istoriei luptei pentru drepturi egale și emancipare la nivel global.
08:10
În satul Zaim, din Căușeni, muzica de fanfară răsună de zeci de ani și adună oameni talentați, de toate vârstele. Ansamblul "Valentin Luchianov" e despre prietenie, dedicare și dragoste pentru muzică. Ce îi ține pe instrumentiștii din colectiv atât de uniți, aflăm din reportajul realizat de jurnalista TVR MOLDOVA Svetlana Naforniță.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.