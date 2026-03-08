Egalitate de gen la nivel înalt: 40 de deputate în Parlamentul R. Moldova

12:30

Atât timp cât în regiunea transnistreană este prezentă armata rusă, autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot să își asume un ajutor substanțial pentru oamenii din stânga Nistrului. Despre acest lucru a vorbit președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni la JurnalTV. Șefa statului a mai spus că sunt făcuți pași spre reintegrarea țării, dar aceștia sunt limitați tocmai de prezența militară rusă.