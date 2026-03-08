Cine conduce Iranul? Consiliul a ales noul lider suprem, dar amână anunțarea oficială a numelui

14:10

Astăzi, deputaţii vor analiza repetat proiectul de hotărâre pentru desemnarea membrilor internaţionali în comisia de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Ieri, printr-un amendament la o lege, fracțiunea PAS a redus pragul de voturi necesar pentru a-l numi pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Legea a fost promulgată de Maia Sandu şi a fost publicată în Monitorul Oficial. Rapiditatea şi modalitatea prin care s-a făcut acest lucru este criticată de opoziţie şi de mulţi experţi din domeniu.