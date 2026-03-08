Tragedie în familia unui ales din Hîncești: O moarte violentă și acuzații de abuz continuu

14:40

Scumpirea carburanților pune presiune pe agricultorii din Republica Moldova, care urmează să înceapă lucrările de primăvară. Din cauza preţului mare la combustibili, unii nu ştiu cum îşi vor putea alimenta tractoarele. Într-o situaţie gravă sunt şi cei care au luat credite, care ar putea fi nevoiţi să plece peste hotare, pentru a întoarce datoriile. Problemele au fost discutate astăzi în cadrul Adunării Generale a asociaţiei "Forța Fermierilor".