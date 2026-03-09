Misail-Nichitin anunță expertiză suplimentară în cazul soției vicepreședintelui raionului Hâncești

21:10

8 martie vine cu flori, dar şi cu o mică rivalitate. Deşi sunt vedetele acestei sărbători de ani de zile, lalelele au avut astăzi o concurenţă serioasă. Trandafirii, crizantemele şi alte buchete colorate încearcă să le fure din popularitate. Chiar şi aşa, simbolul primăverii rămâne greu de detronat, iar la florării s-a dus o adevărată competiţie a buchetelor.