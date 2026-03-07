Victor Negrescu: Negocierile de aderare a Moldovei la UE avansează tehnic, dar sunt blocate politic

11:10

Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că poliția cunoaște locul aflării unor condamnați care s-au refugiat în regiunea transnistreană, însă nu poate interveni pentru reținerea lor din cauza limitărilor de competență teritorială și a riscurilor de securitate. În cadrul unei emisiuni la TV8, Cernăuțeanu a declarat că autoritățile au stabilit de mai mult timp locul unde se află acești fugari, inclusiv adresele exacte. Totuși, intervenția directă a polițiștilor ar pune în pericol siguranța angajaților.