Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi: „Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să prăbușească economiile lumii”

11:00

Un amendament propus de deputatul PAS Igor Chiriac prevede modificarea procedurii de numire a membrilor comisiilor de evaluare externă, astfel încât aceștia să poată fi desemnați cu 51 de voturi în Parlament, adică cu votul majorității simple, nu cu 61, cum era până acum. Măsura vine după ce, la precedenta ședință a legislativului, din 26 […] Articolul DOC | Lege cu dedicație pentru von Hebel? PAS propune ca membrii comisiilor de vetting să fie numiți cu 51 de voturi în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.