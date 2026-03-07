Procuratura Anticorupție dezminte: Judecătoarea Lilia Lupașco nu figurează în niciun dosar penal
TVR Moldova, 7 martie 2026 13:10
Procuratura Anticorupție (PA) afirmă că judecătoarea Lilia Lupașco nu figurează cu nicio calitate procesuală în vreun dosar penal instrumentat de instituție. Precizarea a fost făcută la solicitarea TVR Moldova, după apariția în spațiul public a unor informații privind existența unui dosar penal pe numele magistratei.
Acum 30 minute
13:10
Acum 2 ore
12:10
Razii în transportul de pasageri: Autăritățile au aplicat peste 100 de amenzi în doar 10 zile # TVR Moldova
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat, în perioada 26 februarie – 5 martie 2026, acțiuni ample de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Verificările au fost inițiate în urma mai multor petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au reclamat încălcări ale legislației de către unii operatori de transport rutier și conducători auto.
Acum 4 ore
11:10
Mărțișoare confecționate cu dor la Barcelona: basarabenii păstrează tradițiile departe de casă # TVR Moldova
Obiceiurile noastre sunt păstrate cu drag de comunitatea de basarabeni din Barcelona, Spania. La început de primăvară, aceștia au organizat un atelier pentru confecționarea mărțișoarelor. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de reporterul Ion Railea, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
10:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Egor Vîrlan, consilier local în cadrul Consiliului local Dănceni, raionul Ialoveni, după ce au fost semnalate posibile discrepanțe între veniturile declarate și bunurile achiziționate în ultimii ani.
Acum 6 ore
09:10
Energia electrică ar putea costa mai puțin pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 martie, proiecte de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru energia electrică, documentele fiind supuse consultărilor publice.
Acum 24 ore
22:10
Bănci noi, rechizite și sute de cărți au ajuns la elevii din două școli din Republica Moldova. Donația a fost făcută de frații Marin și Dan Vidrașcu, fondatorii uneia dintre cele mai mari edituri din România, cu rădăcini la Chișinău. Prin acest gest, ei au ales să sprijine școlile în care au predat bunicii lor, oferindu-le elevilor condiții mai bune de studiu și acces la lectură.
21:40
Peste 300 de tineri s-au înregistrat anul acesta la cea de-a treia ediţie a STEAM Challenge, o competiţie naţională care reuneşte elevi şi profesori din Republica Moldova. Programul îşi propune să implice participanţii în activităţi interdisciplinare, care stimulează gândirea critică, creativitatea şi colaborarea. Echipele şi-au prezentat astăzi soluţiile inovatoare în faţa unui juriu de specialitate.
21:10
Piaţa florilor din Republica Moldova intră în cea mai … înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vânzările cresc şi de patru ori. De aceea, în sere se munceşte la foc continuu.
20:40
Victor Negrescu: Reformele trebuie implementate integral pentru aderarea R. Moldova la UE # TVR Moldova
Sută la sută implementare pentru sută la sută aderare. Este avertismentul vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, privind ritmul reformelor din Republica Moldova. Într-un interviu pentru TVR Moldova, oficialul european spune că relația cu Bruxellesul se bazează pe credibilitate, iar promisiunile de reformă trebuie urmate de rezultate concrete.
20:20
Cu prilejul aniversării a 31 de ani de activitate, o editură din Chișinău a organizat "Noaptea Cărților Deschise". Vizitatorii au putut cumpăra volume la jumătate de preț și au avut ocazia să răsfoiască cele mai noi apariții editoriale.
20:10
La sfârșitul săptămânii intră în vigoare noile prețuri la carburanți. Cetătenii sunt convinși că majorările le vor afecta serios bugetul zilnic pentru transport, dar și pentru alte produse. Nemulțumiți sunt și fermierii care se tem că scumpirile la carburanți le-ar putea crește prea mult cheltuielile pentru lucrările de primăvară. Autoritățile susțin că pregătesc un mecanism de compensare a motorinei pentru agricultori.
18:50
Astăzi a avut loc prima şedinţă a Comisiei parlamentare care monitorizează realizarea politicii de reintegrare. La discuții au participat viceprim-ministrul Valeriu Chiveri şi co-președintele Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Sergiu Golovaci. Printre problemele discutate a fost accesul jurnaliştilor pe malul stâng.
18:40
Tenismena născută la Chișinău, Cristina Bucșa, victorie clară în debutul la Indian Wells # TVR Moldova
După triumful de la Merida, Cristina Bucșa a pășit cu dreptul și pe tabloul principal de la Indian Wells, supranumit "al cincilea Grand Slam al anului". Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a impus fără drept de apel în runda inaugurală a turneului din Statele Unite.
18:20
Cinci organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea față de modul în care a fost modificată procedură de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor (vetting). În urma modificării legislației, fostul șef al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, a fost numit, vineri, în Comisia pentru evaluarea externă a procurorilor.
18:10
Înotătorii din Republica Moldova au revenit din vacanță. Aproape 300 de sportivi, de diferite vârste, concurează, în aceste zile, la turneul național, organizat la "Chișinău Arena". Tinerii și seniorii luptă pentru a ajunge în lotul țării, iar juniori au șansa să obțină și calificarea la Campionatul European.
18:00
Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # TVR Moldova
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort.
17:40
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.
17:20
FISC-ul îndeamnă comercianții și cumpărătorii să respecte legislația fiscală în perioada 8 Martie # TVR Moldova
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual la 8 martie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să respecte legislația fiscală și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție.
17:10
Victor și Dumitrița Pleșca sunt o familie de avocați, stabilită în Barcelona, de mai bine de 10 ani. Au studiat dreptul în Spania, iar acum se bucură de o carieră de succes.
16:40
Fraude matrimoniale: Recrutori de „iubiți falși” din Chișinău, reținuți de oamenii legii # TVR Moldova
Oamenii legii au destructurat un alt centru de apel specializat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale.
16:40
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. Documentul stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în portul privat, precum și pentru investitorul general, ICS Danube Logistics SRL, proprietate a Portului Constanța. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă a celor 120 de hectare de la 99 de ani la 49.
16:10
Ambliopia este o problemă de vedere, ce apare în copilărie și se caracterizează prin scăderea acuității vizuale la unul sau la ambii ochi.
15:40
Tradiţiile noastre nu ţin neapărat de locul în care ne aflăm. O demonstrează şi niște copii născuţi şi crescuţi în Elveţia.
15:40
Bernard Lavigne și Herman von Hebel, desemnați membri ai Comisiei de evaluare a procurorilor # TVR Moldova
Astăzi, 6 martie, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova, Herman von Hebel, a fost numit membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting a fost susținut cu votul a 53 de deputați. În urma acestei decizii, deputații din opoziție au blocat tribuna Parlamentului și au scandat „rușine”.
15:10
Dispute privind modificarea legii pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare # TVR Moldova
O forțare neinspirată, o decizie absolut regretabilă sau un exemplu tare prost. Astfel descriu unii experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
14:40
Agricultorii trag un semnal de alarmă: combustibilul scump le pune în pericol lucrările de primăvară # TVR Moldova
Scumpirea carburanților pune presiune pe agricultorii din Republica Moldova, care urmează să înceapă lucrările de primăvară. Din cauza preţului mare la combustibili, unii nu ştiu cum îşi vor putea alimenta tractoarele. Într-o situaţie gravă sunt şi cei care au luat credite, care ar putea fi nevoiţi să plece peste hotare, pentru a întoarce datoriile. Problemele au fost discutate astăzi în cadrul Adunării Generale a asociaţiei "Forța Fermierilor".
14:10
„Praf în ochi”: Cum argumentează PAS-ul criticile opoziției privind numire lui Herman von Hebel # TVR Moldova
Astăzi, deputaţii vor analiza repetat proiectul de hotărâre pentru desemnarea membrilor internaţionali în comisia de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Ieri, printr-un amendament la o lege, fracțiunea PAS a redus pragul de voturi necesar pentru a-l numi pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Legea a fost promulgată de Maia Sandu şi a fost publicată în Monitorul Oficial. Rapiditatea şi modalitatea prin care s-a făcut acest lucru este criticată de opoziţie şi de mulţi experţi din domeniu.
Ieri
13:40
Reacția lui Igor Grosu la criticile societății civile în cazul von Hebel: „Ei au tot timpul, noi nu” # TVR Moldova
„Am văzut pretențiile, nu am văzut un argument care sunt pretențiile la candidat”, astfel a reacționat președintele Parlamentului Igor Grosu la criticile exprimate de societatea civilă și opoziție după ce a fost coborât pragul de vot pentru alegerea candidaturii fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor.
13:20
12:40
Emiratele scutesc de amenzi persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza anulării zborurilor # TVR Moldova
Autoritățile Emiratelor Arabe Unite au anunțat scutirea de la plata amenzilor pentru depășirea termenului de ședere pentru persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza restricțiilor din spațiul aerian și anulării zborurilor. Despre acest lucru Ministerul Afacerilor de Externe, într-un comunicat de presă. Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.
12:40
Motorina se scumpește cu 63 de bani, iar benzina – cu 21 de bani. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi valabile pentru perioada 7 - 9 martie.
12:30
Atât timp cât în regiunea transnistreană este prezentă armata rusă, autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot să își asume un ajutor substanțial pentru oamenii din stânga Nistrului. Despre acest lucru a vorbit președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni la JurnalTV. Șefa statului a mai spus că sunt făcuți pași spre reintegrarea țării, dar aceștia sunt limitați tocmai de prezența militară rusă.
12:10
12:00
EAU scutește de amenzi persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza anulării zborurilor # TVR Moldova
Autoritățile Emiratelor Arabe Unite au anunțat scutirea de la plata amenzilor pentru depășirea termenului de ședere pentru persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza restricțiilor din spațiul aerian și anulării zborurilor. Despre acest lucru Ministerul Afacerilor de Externe, într-un comunicat de presă. Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.
11:40
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în sectorul Ciocana din Chișinău # TVR Moldova
Doi tineri de 19 și 21 de ani au fost prinși în flagrant de poliție în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău în timp ce distribuiau droguri. Aceștia au fost reținuți și riscă ani grei de închisoare.
11:30
Doi tineri de 19 și 21 de ani au fost prinși, în flagrant, de poliție în sectorul Ciocana în timp ce distribuiau droguri. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă ani grei de închisoare.
11:10
Șeful Poliției știe unde se ascund fugarii: „Constantinov este la un prieten de-al său la Tiraspol” # TVR Moldova
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că poliția cunoaște locul aflării unor condamnați care s-au refugiat în regiunea transnistreană, însă nu poate interveni pentru reținerea lor din cauza limitărilor de competență teritorială și a riscurilor de securitate. În cadrul unei emisiuni la TV8, Cernăuțeanu a declarat că autoritățile au stabilit de mai mult timp locul unde se află acești fugari, inclusiv adresele exacte. Totuși, intervenția directă a polițiștilor ar pune în pericol siguranța angajaților.
11:00
Trafic intens la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova: este implementat Sistemul EES # TVR Moldova
Trafic majorat în dimineața zilei de vineri, 6 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, aglomerație se înregistrează pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
10:40
Trump: „Ceea ce se întâmplă acum este mai important decât creșterea prețului benzinei” # TVR Moldova
Donald Trump nu este deloc îngrijorat de prețurile în ascensiune ale petrolului. Asta în timp ce Trezoreria SUA a emis o derogare de 30 de zile pentru a permite Indiei să cumpere țiței rusesc.
10:30
Procurorii specializați în lupta împotriva criminalității organizate, PCCOCS, solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru Ion Andronache, cel care l-a ajutat pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, să scape de pedeapsă după ce a lovit mortal cu mașina un copil din localitate. Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Ion Mihalache la șase luni închisoare reală.
09:50
Salvatorii au primit un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă din Marea Britanie # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă britanică Fire Aid and International Development, în cooperare cu Avon Fire Authority din Regatul Unit al Marii Britanii.
09:10
Facturile la gaz din februarie vor fi calculate la două tarife diferite. Explicațiile Energocom # TVR Moldova
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gaz calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare pe 4 februarie 2026. Potrivit companiei Energocom, facturile pentru luna februarie vor include însă două tarife diferite, în funcție de perioada de consum.
08:10
Averea unui inspector din CSM sub lupa ANI, după suspiciuni privind o „casă de lux” nedeclarată # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința Ludmilei Ouș, inspector judiciar în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, după apariția unor informații în spațiul public despre o locuință de lux care nu ar fi fost declarată.
07:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că decizia de grațiere a lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment, însă ulterior s-a constatat că anumite date importante nu au fost comunicate instituțiilor responsabile.
5 martie 2026
21:40
Maia Sandu spune că nu e nicio problemă cu Herman von Hebel: „Delegația UE face preselecția” # TVR Moldova
„Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi”, spune președinta R. Moldova, Maia Sandu, fiind întrebată despre propunerea deputaților PAS de a coborî pragul de vot pentru a alege candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor.
21:00
Întreaga Europă începe să simtă efectele războiului din Iran: în benzinării, dar și la întreținere, pentru gospodăriile încălzite cu centrale pe gaz sau păcură. Însă guvernele afirmă că, deocamdată, nu există motive reale pentru scumpiri şi adopta măsuri antispeculă, potrivit TVRInfo.ro.
20:40
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Chișinăului a fost prezentat public, însă evenimentul a fost marcat de tensiuni. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt prezentarea, contestând legalitatea desfășurării acesteia în sala în care urma să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. La scurt timp a intervenit Poliția.
20:10
În Parlament va fi creată o nouă comisie, cea de etică, care va evalua integritatea deputaților și se va ocupa de prevenirea conflictelor de interese. Opoziţia declară că documentul va fi un instrument de cenzură și intimidare. În schimb, autorii proiectului susţin că modificările au ca scop sacţionarea comportamentelor degradante ale unor deputați sau lipsa acestora de la şedinţe.
19:40
Directorul CNA, la raport în Parlament: Infracțiunile de corupție în R. Moldova, în creștere cu 13% # TVR Moldova
Corupţia rămâne o problemă socială gravă în Republica Moldova şi afectează toate domeniile. Anul trecut, Centrul Național Anticorupție a descoperit 850 de infracțiuni de corupţie, cu 13% mai multe faţă de 2024. Printre cei învinuiţi sunt şi judecători, procurori sau avocați. Au mai fost semnalate 26 de cazuri de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Datele au fost prezentate de directorul CNA, Alexandru Pînzari, în plenul Parlamentului.
18:40
„Totul este sub control”, asigură Krasnoselski, în timp ce peste 1600 de clădiri sunt fără încălzire # TVR Moldova
După ce autoritatile din regiunea transnistreană au anunţat restricții la consumul de gaz, la staţiile peco din regiune s-au format cozi mari de maşini. Astăzi, cei de la Tiraspol au anunţat reluarea activităţii aşa-numitului Stat Major Operativ și i-a îndemnat pe oameni să păstreze calmul. Vadim Krasnoselski susține că situaţia din Orientul Mijlociu afectează şi plăţile pentru gazul livrat în regiunea transnistreană.
