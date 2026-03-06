Cinci organizații ale societății civile, declarație comună în cazul von Hebel
TVR Moldova, 6 martie 2026 18:20
Cinci organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea față de modul în care a fost modificată procedură de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor (vetting). În urma modificării legislației, fostul șef al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, a fost numit, vineri, în Comisia pentru evaluarea externă a procurorilor.
Acum 5 minute
18:50
Astăzi a avut loc prima şedinţă a Comisiei parlamentare care monitorizează realizarea politicii de reintegrare. La discuții au participat viceprim-ministrul Valeriu Chiveri şi co-președintele Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Sergiu Golovaci. Printre problemele discutate a fost accesul jurnaliştilor pe malul stâng.
Acum 15 minute
18:40
Tenismena născută la Chișinău, Cristina Bucșa, victorie clară în debutul la Indian Wells # TVR Moldova
După triumful de la Merida, Cristina Bucșa a pășit cu dreptul și pe tabloul principal de la Indian Wells, supranumit "al cincilea Grand Slam al anului". Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a impus fără drept de apel în runda inaugurală a turneului din Statele Unite.
Acum o oră
18:20
18:10
Înotătorii din Republica Moldova au revenit din vacanță. Aproape 300 de sportivi, de diferite vârste, concurează, în aceste zile, la turneul național, organizat la "Chișinău Arena". Tinerii și seniorii luptă pentru a ajunge în lotul țării, iar juniori au șansa să obțină și calificarea la Campionatul European.
18:00
Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # TVR Moldova
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort.
Acum 2 ore
17:40
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.
17:20
FISC-ul îndeamnă comercianții și cumpărătorii să respecte legislația fiscală în perioada 8 Martie # TVR Moldova
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual la 8 martie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să respecte legislația fiscală și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție.
17:10
Victor și Dumitrița Pleșca sunt o familie de avocați, stabilită în Barcelona, de mai bine de 10 ani. Au studiat dreptul în Spania, iar acum se bucură de o carieră de succes.
Acum 4 ore
16:40
Fraude matrimoniale: Recrutori de „iubiți falși” din Chișinău, reținuți de oamenii legii # TVR Moldova
Oamenii legii au destructurat un alt centru de apel specializat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale.
16:40
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. Documentul stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în portul privat, precum și pentru investitorul general, ICS Danube Logistics SRL, proprietate a Portului Constanța. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă a celor 120 de hectare de la 99 de ani la 49.
16:10
Ambliopia este o problemă de vedere, ce apare în copilărie și se caracterizează prin scăderea acuității vizuale la unul sau la ambii ochi.
15:40
Tradiţiile noastre nu ţin neapărat de locul în care ne aflăm. O demonstrează şi niște copii născuţi şi crescuţi în Elveţia.
15:40
Bernard Lavigne și Herman von Hebel, desemnați membri ai Comisiei de evaluare a procurorilor # TVR Moldova
Astăzi, 6 martie, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova, Herman von Hebel, a fost numit membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting a fost susținut cu votul a 53 de deputați. În urma acestei decizii, deputații din opoziție au blocat tribuna Parlamentului și au scandat „rușine”.
15:10
Dispute privind modificarea legii pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare # TVR Moldova
O forțare neinspirată, o decizie absolut regretabilă sau un exemplu tare prost. Astfel descriu unii experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
Acum 6 ore
14:40
Agricultorii trag un semnal de alarmă: combustibilul scump le pune în pericol lucrările de primăvară # TVR Moldova
Scumpirea carburanților pune presiune pe agricultorii din Republica Moldova, care urmează să înceapă lucrările de primăvară. Din cauza preţului mare la combustibili, unii nu ştiu cum îşi vor putea alimenta tractoarele. Într-o situaţie gravă sunt şi cei care au luat credite, care ar putea fi nevoiţi să plece peste hotare, pentru a întoarce datoriile. Problemele au fost discutate astăzi în cadrul Adunării Generale a asociaţiei "Forța Fermierilor".
14:10
„Praf în ochi”: Cum argumentează PAS-ul criticile opoziției privind numire lui Herman von Hebel # TVR Moldova
Astăzi, deputaţii vor analiza repetat proiectul de hotărâre pentru desemnarea membrilor internaţionali în comisia de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Ieri, printr-un amendament la o lege, fracțiunea PAS a redus pragul de voturi necesar pentru a-l numi pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Legea a fost promulgată de Maia Sandu şi a fost publicată în Monitorul Oficial. Rapiditatea şi modalitatea prin care s-a făcut acest lucru este criticată de opoziţie şi de mulţi experţi din domeniu.
13:40
Reacția lui Igor Grosu la criticile societății civile în cazul von Hebel: „Ei au tot timpul, noi nu” # TVR Moldova
„Am văzut pretențiile, nu am văzut un argument care sunt pretențiile la candidat”, astfel a reacționat președintele Parlamentului Igor Grosu la criticile exprimate de societatea civilă și opoziție după ce a fost coborât pragul de vot pentru alegerea candidaturii fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor.
13:20
Acum 8 ore
12:40
Emiratele scutesc de amenzi persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza anulării zborurilor # TVR Moldova
Autoritățile Emiratelor Arabe Unite au anunțat scutirea de la plata amenzilor pentru depășirea termenului de ședere pentru persoanele care nu au putut părăsi țara din cauza restricțiilor din spațiul aerian și anulării zborurilor. Despre acest lucru Ministerul Afacerilor de Externe, într-un comunicat de presă. Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.
12:40
Motorina se scumpește cu 63 de bani, iar benzina – cu 21 de bani. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi valabile pentru perioada 7 - 9 martie.
12:30
Atât timp cât în regiunea transnistreană este prezentă armata rusă, autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot să își asume un ajutor substanțial pentru oamenii din stânga Nistrului. Despre acest lucru a vorbit președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni la JurnalTV. Șefa statului a mai spus că sunt făcuți pași spre reintegrarea țării, dar aceștia sunt limitați tocmai de prezența militară rusă.
12:10
12:00
11:40
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în sectorul Ciocana din Chișinău # TVR Moldova
Doi tineri de 19 și 21 de ani au fost prinși în flagrant de poliție în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău în timp ce distribuiau droguri. Aceștia au fost reținuți și riscă ani grei de închisoare.
11:30
11:10
Șeful Poliției știe unde se ascund fugarii: „Constantinov este la un prieten de-al său la Tiraspol” # TVR Moldova
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că poliția cunoaște locul aflării unor condamnați care s-au refugiat în regiunea transnistreană, însă nu poate interveni pentru reținerea lor din cauza limitărilor de competență teritorială și a riscurilor de securitate. În cadrul unei emisiuni la TV8, Cernăuțeanu a declarat că autoritățile au stabilit de mai mult timp locul unde se află acești fugari, inclusiv adresele exacte. Totuși, intervenția directă a polițiștilor ar pune în pericol siguranța angajaților.
11:00
Trafic intens la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova: este implementat Sistemul EES # TVR Moldova
Trafic majorat în dimineața zilei de vineri, 6 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, aglomerație se înregistrează pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Acum 12 ore
10:40
Trump: „Ceea ce se întâmplă acum este mai important decât creșterea prețului benzinei” # TVR Moldova
Donald Trump nu este deloc îngrijorat de prețurile în ascensiune ale petrolului. Asta în timp ce Trezoreria SUA a emis o derogare de 30 de zile pentru a permite Indiei să cumpere țiței rusesc.
10:30
Procurorii specializați în lupta împotriva criminalității organizate, PCCOCS, solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru Ion Andronache, cel care l-a ajutat pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, să scape de pedeapsă după ce a lovit mortal cu mașina un copil din localitate. Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Ion Mihalache la șase luni închisoare reală.
09:50
Salvatorii au primit un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă din Marea Britanie # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă britanică Fire Aid and International Development, în cooperare cu Avon Fire Authority din Regatul Unit al Marii Britanii.
09:10
Facturile la gaz din februarie vor fi calculate la două tarife diferite. Explicațiile Energocom # TVR Moldova
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gaz calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare pe 4 februarie 2026. Potrivit companiei Energocom, facturile pentru luna februarie vor include însă două tarife diferite, în funcție de perioada de consum.
08:10
Averea unui inspector din CSM sub lupa ANI, după suspiciuni privind o „casă de lux” nedeclarată # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința Ludmilei Ouș, inspector judiciar în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, după apariția unor informații în spațiul public despre o locuință de lux care nu ar fi fost declarată.
07:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că decizia de grațiere a lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment, însă ulterior s-a constatat că anumite date importante nu au fost comunicate instituțiilor responsabile.
Acum 24 ore
21:40
Maia Sandu spune că nu e nicio problemă cu Herman von Hebel: „Delegația UE face preselecția” # TVR Moldova
„Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi”, spune președinta R. Moldova, Maia Sandu, fiind întrebată despre propunerea deputaților PAS de a coborî pragul de vot pentru a alege candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor.
21:00
Întreaga Europă începe să simtă efectele războiului din Iran: în benzinării, dar și la întreținere, pentru gospodăriile încălzite cu centrale pe gaz sau păcură. Însă guvernele afirmă că, deocamdată, nu există motive reale pentru scumpiri şi adopta măsuri antispeculă, potrivit TVRInfo.ro.
20:40
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Chișinăului a fost prezentat public, însă evenimentul a fost marcat de tensiuni. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt prezentarea, contestând legalitatea desfășurării acesteia în sala în care urma să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. La scurt timp a intervenit Poliția.
20:10
În Parlament va fi creată o nouă comisie, cea de etică, care va evalua integritatea deputaților și se va ocupa de prevenirea conflictelor de interese. Opoziţia declară că documentul va fi un instrument de cenzură și intimidare. În schimb, autorii proiectului susţin că modificările au ca scop sacţionarea comportamentelor degradante ale unor deputați sau lipsa acestora de la şedinţe.
19:40
Directorul CNA, la raport în Parlament: Infracțiunile de corupție în R. Moldova, în creștere cu 13% # TVR Moldova
Corupţia rămâne o problemă socială gravă în Republica Moldova şi afectează toate domeniile. Anul trecut, Centrul Național Anticorupție a descoperit 850 de infracțiuni de corupţie, cu 13% mai multe faţă de 2024. Printre cei învinuiţi sunt şi judecători, procurori sau avocați. Au mai fost semnalate 26 de cazuri de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Datele au fost prezentate de directorul CNA, Alexandru Pînzari, în plenul Parlamentului.
Ieri
18:40
„Totul este sub control”, asigură Krasnoselski, în timp ce peste 1600 de clădiri sunt fără încălzire # TVR Moldova
După ce autoritatile din regiunea transnistreană au anunţat restricții la consumul de gaz, la staţiile peco din regiune s-au format cozi mari de maşini. Astăzi, cei de la Tiraspol au anunţat reluarea activităţii aşa-numitului Stat Major Operativ și i-a îndemnat pe oameni să păstreze calmul. Vadim Krasnoselski susține că situaţia din Orientul Mijlociu afectează şi plăţile pentru gazul livrat în regiunea transnistreană.
18:10
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la amânarea negocierilor de pace dintre Kiev și Moscova, mediate de Statele Unite. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în actualele condiții de securitate, nu există premise pentru organizarea unei întâlniri trilaterale. Între timp, Rusia îşi continuă atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene, provocând noi distrugeri.
17:50
Consiliul Superior al Procurorilor a constatat în ședința din 5 martie că afirmațiile avocatului Igor Hlopețchi despre procurorul Vasile Plevan în spațiul public sunt false. Declarațiile au fost lansate în cadrul unui podcast difuzat pe Youtube în care avocatul cu pricina a formulat o serie de acuzații la adresa fostului șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, în perioada exercitării funcției în Procuratura Ialoveni.
17:30
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal # TVR Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Proiectul de lege care prevede măsuri legislative de intărire a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați.
17:10
Sindromul Down sau trisomia cromozomului 21 este una dintre cele mai frecvente tulburări genetice și apare la 1 din 700 de nou-născuți, la nivel mondial. Mai multe despre acest sindrom aflăm dintr-un reportaj realizat de reporterul Svetlana Naforniță, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
16:10
Pedeapsă de jumătate de milion de lei pentru un bărbat care și-a păscut animalele în loc interzis # TVR Moldova
Un locuitor al raionului Edineț a fost condamnat să plătească o amendă de 50.000 de lei pentru că a pășunat ilegal animale pe un teren destinat împăduririi, cauzând distrugerea a 11.266 de puieți de salcâm. Pe lângă plata amenzii, bărbatul a fost obligat să achite prejudicii materiale de aproximativ 460 mii de lei.
16:10
Ofițeri SIS reținuți în Rusia? Reacția lui I. Grosu la presupusele dezvăluiri ale lui Renato Usatîi # TVR Moldova
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Despre acest lucru a vorbit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Drept reacție, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Renato Usatîi ar fi interesat de alte lucruri decât de soarta unor cetățeni moldoveni încarcerați în Rusia.
15:40
Iranul amenință că va lovi situl nuclear de la Dimona dacă SUA și Israel caută schimbarea regimului # TVR Moldova
Iranul va lovi instalația nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna, preluată de Reuters.
15:40
ANSA a reținut și nimicit aproape 19 tone de rodii importate, contaminate cu pesticide # TVR Moldova
Aproape 19 tone de rodii importate au fost depistate fiind neconforme în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
15:10
„Domnul președinte a glumit”: Cum comentează socialiștii săgețile dintre Igor Dodon și Olga Cebotari # TVR Moldova
Declarațiile recente din interiorul Partidului Socialiștilor scot la iveală poziții diferite despre direcția formațiunii politice. Olga Cebotari cere schimbare și oameni noi, iar liderul socialiștilor, Igor Dodon, acuză o tentativă de preluare a conducerii și chiar dorința unor colegi de a-l vedea la închisoare. Experții cred că aceste declarații pot indica tensiuni reale în partid sau o strategie politică mai amplă.
15:10
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 megawați, joi, 5 martie, la ora 12.00, au fost asigurați de sursele de energie regenerabilă, potrivit Ministerului Energiei.
14:40
„Matematica de la egal la egal”: Liceenii îi ajută pe colegii mai mici să se pregătească de examene # TVR Moldova
Elevii de liceu, care au cele mai bune note la matematică, vor putea deveni mentori pentru colegii lor din clasele a noua. În aceste zile, au loc sesiuni de instruire, unde liceenii învaţă metodele de predare. Acţiunea face parte din campania "Matematica de la egal la egal", care îşi propune să ajute elevii în pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului.
