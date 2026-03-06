Herman von Hebel, readus în Comisia de Vetting. PAS l-a desemnat pe expertul olandez în urma revizuirii procedurii legale de numire.

09:00

Autoritățile de la Chișinău au decis să reia importul de carne de pasăre din Ucraina, după aproape o lună și jumătate de la instituirea restricțiilor. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri dintre reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului ucrainean pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor. „Părțile nu numai că au […] Articolul Chișinăul reia importul de carne de pasăre din Ucraina, după o perioadă de neclarități și avertizări ale Kievului privind restricțiile la exportul de vinuri apare prima dată în ZIUA.md.