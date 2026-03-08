Biletele de avion se pot scumpi în R. Moldova: Prețul combustibilului a crescut cu 30%
Radio Chisinau, 8 martie 2026 16:05
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08.
Acum 5 minute
16:45
Ziua Internațională a Femeii este marcată și în posturile vamale de frontieră din Republica Moldova. Cu această ocazie, funcționarii vamali întâmpină doamnele și domnișoarele care traversează frontiera cu felicitări și urări de bine.
Acum 30 minute
16:25
Aproape 2.700 de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după ce un obiectiv de infrastructură critică a fost avariat în urma unui nou atac al forțelor ruse. În unele cartiere, furnizarea căldurii nu poate fi reluată din cauza avariilor grave la o centrală termoelectrică.
Acum o oră
16:05
Acum 2 ore
15:45
Forțele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru 'operațiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita viețile unor britanici', a comunicat sâmbătă pe platforma X ministerul apărării de la Londra, citat de AFP.
15:25
Măsuri anticriză anunțate de Guvern pentru a evita penuria de carburanți și probleme energetice # Radio Chisinau
Pentru a preveni penuria de carburanți și eventuale probleme în sistemul energetic, autoritățile Republicii Moldova au stabilit un set de măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că acestea vor fi aplicate pe perioada stării de alertă în energetică și le permit autorităților să intervină rapid dacă apar riscuri pentru aprovizionarea cu energie sau combustibil.
15:05
Situația la frontieră: 11 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 59.572 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 13.768 de traversări. Totodată, 11 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Acum 4 ore
14:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
14:25
Croația reintroduce armata obligatorie după 17 ani. Alte țări au impus aceeași măsură # Radio Chisinau
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu după o pauză de 17 ani, iar primii 800 de recruți vor începe luni un program de două luni de instrucție militară de bază. Decizia face parte din strategia mai amplă de consolidare a securității în Europa și Balcanii Occidentali, într-un context marcat de tensiunile crescute cu Rusia.
14:05
MALURI DE PRUT | Ivan Pilchin: Facem parte deja dintr-un corp comun, unit, în creație, în aspirații, în idealuri, în lumea pe care o construim (Video) # Radio Chisinau
Uniunea Scriitorilor a lansat recent proiectul cultural „Cafeneaua Literară a Scriitorilor”, menit să aducă un omagiu scriitorilor români din toate timpurile, de pe ambele maluri ale Prutului.
13:45
La o săptămână de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, în Israel au fost înregistrate aproximativ o mie de alerte de adăpostire antirachetă, ceea ce înseamnă circa 140 de sirene pe zi. Declarația a fost făcută de ambasadorul Moldovei în Israel, Alexei Roitman, care notează, pe rețele de socializare, că fiecare alarmă obligă populația să se deplaseze imediat în adăposturi antirachetă, în contextul atacurilor continue.
13:25
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină și Caraibe, o nouă coaliție militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanți.
13:05
Comisia Europeană a decis să suspende călătoriile fără viză pentru diplomații și oficialii georgieni. Decizia a fost luată pe fondul regresului democratic înregistrat de Georgia în ultima perioadă.
13:05
Doar o parte dintre cursanți promovează examenele: Școlile auto, vizate de verificări # Radio Chisinau
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanții le au la proba practică pentru categoria B, care e și cea mai solicitată.
Acum 6 ore
12:45
Fiscul monitorizează contribuabilii din domeniul comerțului cu flori și Horeca în contextul zilei de 8 Martie # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va desfășura, astăzi, 8 martie, acțiuni de monitorizare a contribuabililor din domeniul comerțului cu flori și HoReCa, în contextul Zilei Internaționale a Femeii, când cererea pentru aceste servicii crește.
12:30
Expoziție dedicată contribuției femeilor în istorie, organizată la Biblioteca Națională # Radio Chisinau
O expoziție tematică intitulată „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA” este organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde publicul poate descoperi aproximativ 120 de documente din colecțiile instituției care ilustrează contribuția femeilor din Basarabia, România, RSS Moldovenească și Republica Moldova în diverse domenii ale vieții publice, transmite MOLDPRES.
12:05
Celula de Criză a MAE: Au fost reluate parțial operațiunile aeriene în câteva țări din Orientul Mijlociu. Un avion din Dubai va ateriza la Chișinău în jurul orei 15.00 # Radio Chisinau
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu și menține contactul cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune.
11:45
Tânărul sportiv moldovean Nicolae Bucur, în vârstă de 11 ani, a obținut medalia de bronz la turneul internațional de tenis de masă „WTT Youth Contender”, desfășurat în orașul Władysławowo, Polonia.
11:25
Igor Grosu, de Ziua Internațională a Femeii: „8 martie este despre drepturi câștigate și drepturi încă de apărat” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis astăzi, 8 martie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.
11:05
OAMENI ȘI IDEI | Jurnalista Viorica Tătaru: „Războiul hibrid pe care îl avem astăzi în Rep. Moldova este la fel de periculos, chiar dacă se folosesc alte instrumente” (Video) # Radio Chisinau
„Propaganda poate ucide la propriu”, a declarant jurnalista Viorica Tătaru, autoarea proiectului documentar „Drumul Războiului”, în cadrul emisiunii Oameni și Idei, de la Radio Chișinău.
Acum 8 ore
10:45
Premierii României, R. Moldovei și Albaniei participă la conferința The Economist dedicată viitorului Europei, la București # Radio Chisinau
Premierii Ilie Bolojan – România, Alexandru Munteanu – Republica Moldova și Edi Rama – Albania, vice-președinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, raportorul UE pentru viitorul pieței comune, fostul prim-ministru italian Enrico Letta, sunt printre liderii politici care vor participa la conferința regională la nivel înalt Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, în premieră la București, între 30 martie și 1 aprilie 2026.
10:25
Un număr de 148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 6–9 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, competiție organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei.
10:05
Mesajul Maiei Sandu cu prilejul zilei de 8 martie: „R. Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor„ # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis, astăzi, 8 martie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.
09:45
„Femeile au darul rar de a ține lumea unită chiar și atunci când totul pare că se destramă”. Alexandru Munteanu, mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în care a evidențiat rolul femeilor în familie, economie și viața publică.
09:25
Pentru Ziua Internațională a Femeii, 8 martie, meteorologii prognozează vreme caldă și predominant uscată, fără precipitații. Temperaturile vor fi generoase, cu maxime de +13 grade Celsius.
09:05
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Internațională a Femeii, alături de mai multe state din lume. Sărbătoarea este celebrată anual la data de 8 martie pentru a scoate în evidență atât realizările sociale, politice și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe țări ale lumii.
Acum 12 ore
07:30
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie. Zborurile de plecare vor fi reluate treptat # Radio Chisinau
Restricțiile de securitate din Israel au fost prelungite până luni, 9 martie 2026, ora 20:00, iar Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din țară începând cu 8 martie.
Acum 24 ore
17:05
Memorial Basarabean | Elena Sajin: În fiecare vară părinții ne trimiteau în Basarabia, ca să ne vizităm rudele, să mergem la teatru, să ne cunoaștem tradițiile (Foto, Audio, Partea a II-a) # Radio Chisinau
Continuarea discuției cu vice-presedinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, filologul Elena Sajin. Invitata emisiunii s-a născut în Gulag, familiile ambilor părinți fiind deportate în anul 1941. Ambii bunici, fiind primari, au fost exterminați în Ivdellag, alături de alte mii de basarabeni deportați de regimul bolșevic sovietic.
Ieri
16:30
Promo-LEX: Ședințele Parlamentului s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare # Radio Chisinau
Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare, conform sintezei ședințelor plenare ale Parlamentului din 5-6 martie, efectuată de Asociația Promo-LEX.
16:10
Situația la frontieră: 16 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58.154 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 14.272 de traversări. Totodată, 16 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
15:45
Președintele Iranului a cerut scuze țărilor vecine pentru atacurile iraniene care le-au vizat # Radio Chisinau
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze sâmbătă țărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA și Israel.
15:25
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) estimează că, în urma escaladării conflictului din Iran, aproximativ 180 de copii au fost uciși și mulți alții răniți. Informațiile sunt prezentate într-o declarație emisă de UNICEF pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord.
15:05
Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi că România este deja protejată de umbrela nucleară a NATO, asigurată de Statele Unite, și a subliniat că acest lucru nu presupune prezența unor arme nucleare pe teritoriul românesc, în contextul dezbaterilor din spațiul public privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare cu Franța.
14:50
Președintele american Donald Trump anunță că a avut o întâlnire „fructuoasă” cu cei mai mari producători din domeniul apărării din SUA, care, potrivit lui, au fost de acord să-și crească producția de patru ori în cazul armelor ghidate cu precizie.
14:45
Un eveniment cultural dedicat sărbătorii Mărțișorului a avut loc la Baku. Programul evenimentului a inclus un recital de poezii și cântece tradiționale # Radio Chisinau
Un eveniment cultural dedicat sărbătorii Mărțișorului a avut loc la Baku, unde viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu membri ai diasporei moldovenești din Republica Azerbaidjan.
14:30
În cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței (7, 14, 21, 28 martie 2026), sute de copii din toate raioanele Republicii Moldova vor participa la Excursiile Memoriei, având ocazia să descopere patrimoniul istoric al țării prin vizite ghidate gratuite la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
14:10
Drumarii intervin și în zilele de odihnă la plombarea gropilor de pe drumurile naționale # Radio Chisinau
Echipele S.A. ,,Drumuri” execută și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație.
13:45
UN Women Moldova lansează o inițiativă pentru consolidarea accesului femeilor la justiție # Radio Chisinau
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova.
13:25
Zeci de pompieri și-au consolidat capacitățile de intervenție la incendiile de vegetație # Radio Chisinau
Douăzeci și cinci de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și-au fortificat competențele operaționale în domeniul lichidării incendiilor de vegetație și forestiere, după ce au participat la un curs specializat de instruire.
13:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
12:45
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic # Radio Chisinau
Un avion Air France care se îndrepta spre Dubai pentru a repatria cetățeni francezi a fost nevoit să-și întrerupă misiunea în timpul zborului, din cauza atacurilor cu rachete observate de piloți în zona Doha, cu puțin timp înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite.
12:25
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone.
12:05
„Un pământ și două ceruri” | Rafinament și destin: Imaginea femeii pariziene în literatura secolului al XIX-lea (Audio) # Radio Chisinau
În noua ediție a emisiunii „Un pământ și două ceruri”, Ana Bantoș, doctor habilitat, critic și istoric literar”, ne propune o incursiune fascinantă în universul literar francez, explorând unul dintre cele mai seducătoare arhetipuri culturale: femeia pariziană. Invitata specială a emisiunii este Elena Prus, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului.
11:25
Celula de Criză a MAE: Ambasadele mențin contact direct cu cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu și acordă sprijin consular # Radio Chisinau
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este monitorizată în regim permanent de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până în prezent nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din regiune.
11:05
Ion Ștefanovicu, Președinte CAPDR: „12 martie 2026 deschide etapa implicării CAPDR în arhitectura mecanismului național bilateral de cooperare România – Republica Moldova” # Radio Chisinau
Cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul dezvoltării regionale evoluează într-o etapă de consolidare instituțională și strategicăRelația dintre cele două state se dezvoltă prin proiecte comune, mecanisme de cooperare și parteneriate care susțin dezvoltarea comunităților de pe ambele maluri ale Prutului.
10:45
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Un contract de grant în acest sens a fost semnat astăzi de Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuyuki Takeuchi, și directoarea instituției de învățământ, Inga Cuclenco.
10:25
Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană” # Radio Chisinau
O pace echitabilă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate solide, ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută, în această seară, de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea „Realitatea te privește” difuzată de Realitatea TV, comunică MOLDPRES.
10:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu rachete și drone. Mai multe persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești în cursul nopții și al dimineții, provocând victime, distrugeri de clădiri și incendii.
09:50
Creșterea numărului de apeluri la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale # Radio Chisinau
Numărul apelurilor la serviciul unic de urgență 112 a crescut cu aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de apeluri zilnic.
09:25
Vremea se menține stabilă în acest weekend în Republica Moldova. Potrivit prognozei, între 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil, pe alocuri senin. Precipitații nu sunt așteptate, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
