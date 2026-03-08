Măsuri anticriză anunțate de Guvern pentru a evita penuria de carburanți și probleme energetice

13:05

Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanții le au la proba practică pentru categoria B, care e și cea mai solicitată.