Drumarii intervin și în zilele de odihnă la plombarea gropilor de pe drumurile naționale
Radio Chisinau, 7 martie 2026 14:10
Echipele S.A. ,,Drumuri” execută și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație.
• • •
Acum 5 minute
14:30
În cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței (7, 14, 21, 28 martie 2026), sute de copii din toate raioanele Republicii Moldova vor participa la Excursiile Memoriei, având ocazia să descopere patrimoniul istoric al țării prin vizite ghidate gratuite la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:45
UN Women Moldova lansează o inițiativă pentru consolidarea accesului femeilor la justiție # Radio Chisinau
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova.
Acum 2 ore
13:25
Zeci de pompieri și-au consolidat capacitățile de intervenție la incendiile de vegetație # Radio Chisinau
Douăzeci și cinci de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și-au fortificat competențele operaționale în domeniul lichidării incendiilor de vegetație și forestiere, după ce au participat la un curs specializat de instruire.
13:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
12:45
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic # Radio Chisinau
Un avion Air France care se îndrepta spre Dubai pentru a repatria cetățeni francezi a fost nevoit să-și întrerupă misiunea în timpul zborului, din cauza atacurilor cu rachete observate de piloți în zona Doha, cu puțin timp înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite.
Acum 4 ore
12:25
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone.
12:05
„Un pământ și două ceruri” | Rafinament și destin: Imaginea femeii pariziene în literatura secolului al XIX-lea (Audio) # Radio Chisinau
În noua ediție a emisiunii „Un pământ și două ceruri”, Ana Bantoș, doctor habilitat, critic și istoric literar”, ne propune o incursiune fascinantă în universul literar francez, explorând unul dintre cele mai seducătoare arhetipuri culturale: femeia pariziană. Invitata specială a emisiunii este Elena Prus, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului.
11:25
Celula de Criză a MAE: Ambasadele mențin contact direct cu cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu și acordă sprijin consular # Radio Chisinau
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este monitorizată în regim permanent de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până în prezent nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din regiune.
11:05
Ion Ștefanovicu, Președinte CAPDR: „12 martie 2026 deschide etapa implicării CAPDR în arhitectura mecanismului național bilateral de cooperare România – Republica Moldova” # Radio Chisinau
Cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul dezvoltării regionale evoluează într-o etapă de consolidare instituțională și strategicăRelația dintre cele două state se dezvoltă prin proiecte comune, mecanisme de cooperare și parteneriate care susțin dezvoltarea comunităților de pe ambele maluri ale Prutului.
10:45
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Un contract de grant în acest sens a fost semnat astăzi de Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuyuki Takeuchi, și directoarea instituției de învățământ, Inga Cuclenco.
Acum 6 ore
10:25
Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană” # Radio Chisinau
O pace echitabilă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate solide, ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută, în această seară, de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea „Realitatea te privește” difuzată de Realitatea TV, comunică MOLDPRES.
10:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu rachete și drone. Mai multe persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești în cursul nopții și al dimineții, provocând victime, distrugeri de clădiri și incendii.
09:50
Creșterea numărului de apeluri la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale # Radio Chisinau
Numărul apelurilor la serviciul unic de urgență 112 a crescut cu aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de apeluri zilnic.
09:25
Vremea se menține stabilă în acest weekend în Republica Moldova. Potrivit prognozei, între 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil, pe alocuri senin. Precipitații nu sunt așteptate, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
09:05
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei # Radio Chisinau
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor acces la produse de sezon.
Acum 24 ore
21:05
Prețul petrolului a trecut de 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Îngrijorări în piață # Radio Chisinau
Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat grav aprovizionarea globală cu petrol.
20:45
Peste 11 mii de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Cantemir, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Radio Chisinau
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Ungheni și Strășeni, comunică MOLDPRES.
20:25
Peste 100 de sancțiuni, aplicate de ANTA operatorilor de transport rutier în urma controalelor naționale # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), împreună cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, au desfășurat, în perioada 26 februarie – 5 martie 2026, acțiuni de monitorizare și control pe întreg teritoriul Republica Moldova, ca răspuns la sesizările și petițiile cetățenilor privind nerespectarea legislației de către unii operatori de transport și conducători auto.
20:05
VIDEO | Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune” # Radio Chisinau
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că autoritățile își propun o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune pentru oameni, transmite MOLDPRES.
19:45
Maia Sandu, în sudul R. Moldova: A vizitat porturile din Giurgiulești și a continuat dezbaterile despre și siguranța online (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a efectuat astăzi o vizită în sudul Republicii Moldova, la Cahul și Giurgiulești. La Cahul, șefa statului a continuat dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate anterior, într-o discuție cu tineri, părinți și profesori. Au fost abordate riscurile mediului digital și responsabilitatea comună de a proteja copiii în spațiul online.
19:15
Deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la sesiune de instruire în comunicare și negociere politică la Parlamentul European # Radio Chisinau
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova a participat, în perioada 2–4 martie, la Bruxelles, la o sesiune de instruire privind comunicarea și negocierea politică eficientă, organizată în cadrul Programului de Abilitare a Femeilor de Parlamentul European, prin Grupul pentru Sprijinirea Democrației și Coordonarea Alegerilor (DEG).
18:55
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere # Radio Chisinau
Conducătorul rus Vladimir Putin a dat instrucțiuni unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, pentru a se asigura că actualul prim-ministru Viktor Orbán va câștiga, au raportat jurnaliști de investigație care colaborează cu serviciile de securitate europene.
18:35
Dezvoltarea cooperării energetice și comerciale, discutată de Mihai Popșoi și reprezentanții Ministerului Economiei și ai companiei SOCAR # Radio Chisinau
În cadrul vizitei oficiale în Republica Azerbaidjan, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu prim-viceministrul economiei, Elnur Aliyev, și cu vicepreședintele Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), Elshad Nasirov.
18:15
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor a confirmat un caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un porc domestic, depistat în satul Parcani, raionul Călărași. Autoritățile sanitare au întreprins imediat măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii și protejarea efectivelor de porcine din regiune, transmite MOLDPRES.
17:50
Donald Trump susține că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”: „Va avea un viitor minunat” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”, la o săptămână după izbucnirea războiului împotriva Teheranului.
17:35
A treia ediție a Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre va avea loc pe 23 martie la Chișinău # Radio Chisinau
A treia ediție a Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre va avea loc la Chișinău pe 23 martie. Subiectul a fost discutat de secretarul de stat al Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și viceministrul afacerilor externe al Ucraina, Olexandr Mischenko, aflat într-o vizită la Chișinău.
17:15
Consolidarea mecanismelor de protecție pentru beneficiarii produselor de asigurare și alinierea cadrului național la bunele practici internaționale au constituit principalele obiective ale ședinței de lucru desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor, dedicată examinării oportunității instituirii unui Fond de garantare în asigurări.
17:05
Mihai Popșoi s-a întâlnit la Baku cu președinta Parlamentului Azerbaidjanului. Consolidarea cooperării bilaterale, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Activitatea grupurilor parlamentare de prietenie constituite în ambele parlamente și rolul acestora în intensificarea dialogului bilateral au fost discutate de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, cu președinta președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova în cadrul unei întrevederi la Baku.
16:45
Amenzi de până la 15 mii de lei pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor # Radio Chisinau
Amenzi de până la 15 000 de lei vor fi aplicate pentru fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a dispozitivelor ilicite care permit accesul neautorizat la servicii protejate. Parlamentul a completat astăzi Codul contravențional al Republicii Moldova cu un articol nou care prevede sancțiuni pentru utilizarea dispozitivelor ce încalcă drepturile de autor.
16:20
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, în valoare de peste 345 de milioane de lei # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata mai multor prestații sociale în valoare totală de 345,1 milioane de lei. Este vorba despre ajutorul social, indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile de maternitate, precum și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
16:05
Ucraina va trimite „în curând” militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta Statele Unite și aliații lor din regiune să contracareze atacurile cu drone iraniene, a declarat un oficial de rang înalt ucrainean pentru Agenția France-Presse, scrie Le Monde.
15:45
FMI avertizează: Creșterea prețurilor locuințelor creează riscuri pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării.
15:30
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși de partenerii de dezvoltare. Proiectul de hotărâre a fost votat de 53 de deputați.
15:15
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE | „Decizia fusese pregătită dinaintea invaziei ruse”. Detalii din culise dezvăluite de Nicu Popescu la emisiunea „Dialog European” (AUDIO) # Radio Chisinau
Decizia Republica Moldova de a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 a fost pregătită diplomatic încă din 2021, însă invazia lansată de Rusia împotriva Ucraina a accelerat acest proces și a schimbat radical contextul regional, a declarant Emisarul Special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, fost ministru de externe, în contextual marcării pe 3 martie a patru ani de la depunerea cererii de aderare la blocul comunitar.
15:00
Explicațiile Ungariei după ce a arestat cu trupele antitero angajați bancari ucraineni, în timpul unui transport de aur și valută # Radio Chisinau
Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Comentariile vin după ce Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai unei bănci, pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol, transmite Reuters.
14:35
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Ministrul Eugen Osmochescu explică motivele modificărilor legislative # Radio Chisinau
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică, conform unui proiect de lege care vizează clarificarea regulilor privind administrarea terenurilor din Port, adoptat astăzi de Parlament în prima lectură. Ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat în plenul Parlamentului că modificările legislative survin în contextul în care compania care administrează portul și care este deținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost preluată de către societatea comercială care operează Portul Constanța, transmite Radio Chișinău.
Ieri
14:20
Centru de apel specializat în escrocherii pe internet, destructurat de polițiști. Suspecții estorcau bani de la cetățeni din Australia, India și SUA # Radio Chisinau
Organele de forță au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet. Este vorba de 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1 000 de operatori care activează pe mai multe platforme de matrimoniale.
14:05
Sectorul energetic din R. Moldova, modernizat cu sprijinul BERD: peste 518 milioane de euro pentru infrastructură și securitate energetică # Radio Chisinau
În Republica Moldova sunt implementate proiecte energetice finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care depășesc 518 milioane de euro. Evoluția acestora și noile investiții planificate pentru modernizarea infrastructurii energetice au fost discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu vicepreședintele BERD, Matteo Patrone.
13:55
Relațiile moldo-azere, discutate de Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al R. Azerbaidjan: „Ne dorim să extindem cooperarea economică și energetică și să valorificăm pe deplin potențialul relațiilor noastre” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună.
13:40
O țară NATO anunță că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Finlanda urmează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestora pe teritoriul său, a declarat joi ministrul Apărării Antti Hakkanen, relatează Politico. Hakkanen a declarat într-o conferință de presă că interdicția legislativă a țării privind armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual.
13:20
Memorial Basarabean | Galina Sajin: Ambii bunici, primari până în 1940, au fost duși în Ivdel-lag, de unde nu s-au mai întors (Foto, Audio, Partea I) # Radio Chisinau
Invitata emisiunii Memorial Basarabean, vice-președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, filologul Elena Sajin, se consideră un copil al Gulagului. S-a născut la stația Terenozek, regiunea Kîzîlorda, Kazahstan. Provine dintr-o familie întemeiată de doi tineri, descendenți din familiile unor primari deportați din Basarabia în stepele Kazahstanului.
13:00
Kiev acuză Budapesta de terorism: Blindate cu aur, milioane de euro blocate și 7 ucraineni reținuți # Radio Chisinau
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria, potrivit AFP.
12:50
Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-a ajutat pe fostul primar să ascundă urmele accidentului din Boldurești, în urma căruia a murit un adolescent. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată în prima instanță.
12:40
Poliția: Zeci de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și sub influența drogurilor în mai multe localități # Radio Chisinau
Mai mulți conducători auto au fost depistați de inspectorii de patrulare conducând în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, în timpul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate în mai multe localități din R.Moldova.
12:35
12:25
MAE: Peste 100 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă să monitorizeze situația de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor regionale. Potrivit autorităților, până în prezent nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele monitorizate.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 7 februarie - 9 martie.
11:55
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul pacienților este în creștere cu aproximativ 2.200 comparativ cu anul 2024.
