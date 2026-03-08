Situația la frontieră: 11 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

20:05

Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că autoritățile își propun o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune pentru oameni, transmite MOLDPRES.