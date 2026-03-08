OAMENI ȘI IDEI | Jurnalista Viorica Tătaru: „Războiul hibrid pe care îl avem astăzi în Rep. Moldova este la fel de periculos, chiar dacă se folosesc alte instrumente” (Video)

16:45

Amenzi de până la 15 000 de lei vor fi aplicate pentru fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a dispozitivelor ilicite care permit accesul neautorizat la servicii protejate. Parlamentul a completat astăzi Codul contravențional al Republicii Moldova cu un articol nou care prevede sancțiuni pentru utilizarea dispozitivelor ce încalcă drepturile de autor.