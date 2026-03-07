Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană”

09:55

Evoluțiile de la nivel mondial și situația din Orientul Mijlociu demonstrează că lumea de astăzi și cea de mâine se schimbă rapid și intrăm într-o zonă complicată. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să întreprindă măsurile necesare și să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a fi protejată. De această părere este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează MOLDPRES.