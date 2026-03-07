Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA

12:50

Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-a ajutat pe fostul primar să ascundă urmele accidentului din Boldurești, în urma căruia a murit un adolescent. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată în prima instanță.