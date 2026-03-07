Zeci de pompieri și-au consolidat capacitățile de intervenție la incendiile de vegetație

11:20

Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice externe. Transferurile prin SEPA au permis obținerea unor economii de milioane de euro pentru cetățeni și antreprenori.